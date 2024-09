Golfo di Alghero, successo per la 5ª tappa del Campionato Zonale ILCA





Il secondo posto è stato conquistato da Nicolò Utzeri (YC Cagliari), seguito da Federico Pisu (YC Cagliari) al terzo posto, confermando la qualità degli atleti del circolo cagliaritano. Nella classe ILCA 7, Antonio Marongiu (YC Alghero) ha mantenuto la leadership per tutta la competizione, assicurandosi il primo posto. Bruno Masala (LNI Alghero) ha chiuso in seconda posizione, offrendo una valida sfida ma senza riuscire a sottrarre la vittoria al suo avversario. La cerimonia di premiazione, al termine delle regate, ha visto la consegna di coppe e targhe del Consorzio del Porto di Alghero ai vincitori delle diverse categorie, coronando un evento che, nonostante le difficili condizioni di vento, si è rivelato un successo e ha celebrato il talento e la passione per la vela degli atleti sardi.

Nel weekend del 21-22 settembre, le acque del Golfo di Alghero sono state teatro della 5ª tappa del Campionato Zonale ILCA, organizzato dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con la Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana. Le condizioni meteo, caratterizzate da venti deboli, hanno reso le regate impegnative, permettendo lo svolgimento di sole tre prove nelle due giornate di gara. Nonostante le difficoltà, gli atleti hanno saputo adattarsi, dimostrando impegno e capacità strategiche per completare le competizioni. Nella categoria ILCA 4, Lorenzo Dessy (YC Cagliari) ha conquistato il primo posto, dimostrando una netta superiorità. Al secondo posto si è piazzato Enzo Mossa (YC Olbia), mentre il terzo gradino del podio è andato a Gaia Farris (YC Cannigione), che ha tenuto alto il livello della competizione. Per la categoria ILCA 6, Andrea Asunis (YC Cagliari) ha saputo gestire al meglio le sfide tecniche delle regate, chiudendo al vertice della classifica.