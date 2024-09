Verso la Crai Alghero Half Marathon 2024

Saranno premiate le categorie a partire dai SM35/SF35 a salire maschile e femminile per gli atleti tesserati in Sardegna. I vincitori del titolo 2023, disputato al Poetto di Cagliari in occasione del Run del Centenario dell’Aeronautica Militare, sono stati Claudia Pinna e Riccardo Spanu. L’anno scorso sul traguardo algherese fu assegnato il titolo regionale master di mezza maratona. La canotta e la medaglia dell’edizione 2024 portano la firma dello stilista algherese Mario Cocco che imprime, con il suo estro artistico, uno dei simboli più significativi della città. Le iscrizioni procedono spedite e le proiezioni sono altamente positive tant’è che a metà settembre il numero dei partecipanti è già superiore al dato del 2023. Per quanto riguarda i nomi degli iscritti, anche per questa edizione la competizione tra gli atleti sardi avrà la suspense fino all’ultimo, poiché la società Alghero Marathon, come lo scorso anno, ha offerto agli altri sodalizi isolani che hanno organizzato gare podistiche dei pettorali gratuiti ad estrazione sia per la mezza maratona che per la 10km. I nomi degli atleti in gara ad Alghero saranno quindi una sorpresa che si conoscerà quasi all’ultimo. Per le due gare non competitive (10km e camminata ludico-motoria di circa 5km) non serve il certificato medico o tesseramento Fidal ma occorrerà firmare la liberatoria al momento dell’iscrizione che potrà essere perfezionata anche a sabato 5 ottobre presso la torre Sulis (10.00-13.00, 15.30-19.00) e la domenica della gara, prima del via fino alle 9:00. Sarà una mezza maratona totalmente in pianura senza il minimo accenno di salita. Dal porto verso la passeggiata Bousquet seguendo il lungomare fino a Fertilia con ingresso da via Istria e passaggio sul lungomare Rovigno per poi rientrare al porto. Piccolo cambiamento nel percorso della mezza maratona rispetto all’anno scorso: al nono chilometro si girerà intorno alla rotonda fronte Ramblas per imboccare via Castelsardo, girare a sinistra in via Fratelli Cervi, a sinistra via Ales per poi ritornare su via Lido direzione Fertilia.





I Diecimila avranno il giro di boa fronte campeggio Laguna Blu. Oltre alla 10km competitiva anche quest’anno è stata confermata la gara non competitiva sempre sui 10km con medesimo percorso. Sarà replicata la Crai Family Run, aperta a tutti, che lo scorso anno ha raccolto innumerevoli consensi e quest’anno sarà sostenuta dall’ufficio politiche familiari Alghero Family (marchio che identifica gli operatori pubblici e privati appartenenti a diversi ambiti di attività che mettono in campo servizi e iniziative finalizzati a sostenere il benessere familiare, con un’attenzione particolare ai nuclei familiari con figli). Si potrà correre, alternare corsa e camminata, camminata veloce, semplice passeggiata lungo la pista ciclabile portando un passeggino o il proprio cane. In questo caso dal porto si arriverà al camping La Mariposa dove all’interno della struttura sarà posto il giro di boa per poi tornare al porto. Un modo nuovo e coinvolgente per coloro che vogliono approcciare il mondo della corsa sentendosi protagonisti della stessa. Per tutti t-shirt della manifestazione da indossare. Ad animare l’intera gara e tenere alta la concentrazione degli atleti saranno dislocate sette postazioni della scuola di musica Bateras Beat di Sassari. Saranno, inoltre, predisposti lungo il percorso ristori di acqua e sali minerali e spugnaggio. Ogni partecipante alla gara avrà la possibilità di affidare i propri figli agli educatori di Ichnu con cui potranno divertirsi con attività ludico motorie. Consigliata la prenotazione. Nel pomeriggio precedente la gara si terrà il convegno presso la sala conferenze de Lo Quarter, tenuto dall’atleta e allenatore Lorenzo Lotti, laureato in Scienze delle attivita` motorie e sportive, docente di Tecnologia Meccanica, assessore allo sport per il comune di Predappio, vincitore di numerose gare e, nel 2022 del world guinnes record spingendo, sulla distanza di 50km, suo figlio nel passeggino. Tema del convegno, comune al libro che sarà presentato nella stessa occasione, è “Sempre di corsa. Correre a lungo, più velocemente e meglio”. Definiti i pacer che rappresenteranno varie società podistiche isolane. Per concludere la mezza maratona entro 1h30’ le lepri saranno Claudio Barbero, Marco Passerò, Pietro Grussu, Michele Cuccu; per 1h40’ Gian Gavino Buseddu, Enrico Pacini, Sandro Prini, Alberto Lilliu; per 1h50’ Guido Rimini, Alessandro Mattina, Roberto Uda, Marco Corrias; per le 2 ore di gara, accompagneranno gli atleti Debora Cao, Maria Rita Secci, Ester Tornatore, Luca Maini. Ad affiancare il title sponsor Crai si sarà il main sponsor Medea Italgas. Vip sponsor sono Peroni Nastro Azzurro 00, Centro Cash Sassari, Matica, Gilbert, Tecnomat, Copier Service. Nutrition sponsor è Enervit. Altre sponsorizzazioni Acqua di Sardegna, farmacia Cabras, Web Project, Autotrasporti Demontis, Legnami Spano Maria&C, Oleificio San Giuliano, La Pergamena di Cherchi, Butterly House, Camping Laguna Blu, Camping La Mariposa, Maison Bienestar, Go eltric, Il Golosone, CCN Centro Commerciale. La conferenza stampa della Crai Alghero Half Marathon 2024 avrà luogo alla sala conferenze de Lo Quarter mercoledì 25 settembre, ore 10,30. In quell’occasione saranno presentate la medaglia e le maglie di gara, e la maglia che verrà indossata dal campione regionale master maschile e femminile.

Nel sondaggio di fine 2023 lanciato dalla pagina Altervista-Atletica Sardegna sulle più conosciute piattaforme social (Facebook, Instagram e X) la mezza maratona di Alghero è stata votata quale miglior 21km più apprezzata in Sardegna nonché tra le più ambite in Italia. E dire che tutto nacque con una gara di fine estate che si correva al tramonto tra il centro storico ed i bastioni delle antiche mura aragonesi. Da bruco a crisalide in un volo di diciasette anni. La Crai Alghero Half Marathon affonda le sue radici al 2007, anno di nascita della società algherese organizzatrice, che diede vita alla prima Corri Alghero - memorial Gianni Sardà. Si susseguirono dieci edizioni contrassegnate dall’altissima partecipazione regionale con la formula che prevedeva quattro giri nel perimetro che abbraccia porto, scalo Tarantiello, bastioni Magellano e Cristoforo Colombo per poi tornare al porto da Porto Salve. Nel 2017 si spiccò il grande salto e nacque la prima mezza maratona di Alghero che quest’anno celebrerà la sua settima edizione. Domenica 6 ottobre, patrocinata dal Comune di Alghero, si rinnoverà la festa podistica che prevederà quattro competizioni (21 km, 10km, 10 km non competitiva e Crai Family Run) che partiranno ad intervalli di 5’ dallo spiazzo di scalo Tarantiello, sede di partenza e arrivo nonché delle premiazioni finali. L’edizione 2024 è impreziosita dall’assegnazione alla gara algherese del titolo regionale master di 10 km su strada.