Esordio casalingo amaro in Eccellenza: L'Alghero battuta dall'Ossese al "Pino Cuccureddu"

La seconda giornata del campionato di Eccellenza 2024/25 si è rivelata amara per l'Alghero, sconfitto in casa dall'Ossese con il punteggio di 3-1. Tutte le reti sono arrivate nel primo tempo, con i giallorossi che hanno segnato con Gamarra. Ora la squadra algherese si prepara ad affrontare due trasferte consecutive.





Dopo un avvio promettente dell'Alghero, all'8' minuto l'Ossese passa in vantaggio con l'ex di turno Franchi, che sorprende Gobbi con un destro potente e preciso. Al 15' i padroni di casa vedono annullarsi un gol: Scognamillo crea scompiglio nella difesa avversaria e impegna il portiere con un tiro di destro; sulla respinta, Oli insacca ma l'assistente alza la bandierina per fuorigioco.





Al 19' arriva il raddoppio dell'Ossese: Mascia serve Porcheddu, che dal limite dell'area lascia partire un sinistro imprendibile per Gobbi. L'Alghero reagisce e al 26' accorcia le distanze con Gamarra, lesto a risolvere una mischia in area sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I giallorossi sfiorano il pareggio al 34' con un tiro potente di Scognamillo da posizione defilata, ma nel loro momento migliore subiscono il terzo gol in contropiede al 44', ad opera di Mascia.





Nella ripresa, mister Gian Marco Giandon inserisce Baraye per dare maggiore vivacità all'attacco. Al 56' Mula tenta la conclusione dal limite dell'area, ma senza successo. L'occasione più pericolosa è ancora dell'Ossese, con la traversa colpita al 73' dal neo entrato Virdis. L'Alghero prova qualche timido affondo nel finale, ma non riesce a riaprire la partita, che si chiude con l'espulsione di Serna per doppia ammonizione.





Una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, ma che la squadra dovrà rapidamente archiviare in vista dei prossimi impegni in trasferta contro Li Punti e Iglesias.





Tabellino





Alghero – Ossese 1-3





Alghero: Gobbi; Pireddu (42' st Marras), Spanu, Serna, Mereu, Kamana; Gamarra (12' st Brboric), Mula (36' st Delizos), Oli (1' st Baraye); M. Carboni (24' st Iesu), Scognamillo. A disposizione: Piga, M. Sanna, Scanu, Sini. Allenatore: Gian Marco Giandon.





Ossese: Carboni; Russu, Scipioni, Fancellu, Tuccio, Gueli (38' st Alessandro Sechi); Saba, Pinna (14' st Scanu), Porcheddu (37' st Nurra); Mascia (27' st Virdis), Franchi (21' st Vinci). A disposizione: Antonio Sechi, Ubertazzi, Tanda, Simula. Allenatore: Giacomo Demartis.





Arbitro: Marco Spiga di Carbonia.





Reti: 8' pt Franchi (O), 19' pt Porcheddu (O), 26' pt Gamarra (A), 44' pt Mascia (O).





Note: Espulso Serna (A) per doppia ammonizione nel finale del secondo tempo.