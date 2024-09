Dinamo Sassari, niente BCL: passa Bonn con un grande terzo quarto

Avvio contratto per entrambe le squadre che non trovano il canestro nei primi 2’: a sciogliersi è Bonn che trova i primi due punti con Pape e allunga il break con Kennedy. Capitan Bendzius rompe il ghiaccio dall’arco dopo quasi 4’ di gioco, ma Bonn vola sul 8-3. Coach Markovic manda in campo Tambone e Halilovic: l’ex Pesaro suona la carica e punisce dall’arco dando energie al Banco: i biancoverdi si scrollano di dosso i primi minuti e firmano una fiammata che dice 10 pari. In cattedra Justin Bibbins e l’ottimo lavoro della coppia Sokolowski-Halilovic. Il lungo bosniaco impatta benissimo sul match, firmando il sorpasso a quota10-12: la seconda tripla di Benji e l’appoggio canestro di Halilovic firmano il massimo vantaggio sul 13-18. Reazione dei tedeschi che rispondono con il gioco da quattro punti di Mc Ghee, figlio dell’ingenuità di Fobbs apparso un po’ in difficoltà. Nono punto personale e terza bomba del capitano sassarese: la tripla di Allegri chiude il primo quarto 20-21. Kennedy riporta la parità monetizzando il secondo fallo di Tambone, la rubata di Halilovic è la fotografia della voglia di combattere della Dinamo con Cappelletti che firma quattro punti in due azioni chiudendo il contropiede. McGhee e Griesel conducono ancora i tedeschi, la Dinamo si affida a Tambone con Fobbs fuori giri. Bomba di Cappe che scrive il 29-30, allunga Halikovic rientrato in campo dopo un breve riposo. Griesel infila la prima tripla del secondo quarto dei tedeschi (1/6), anche la Dinamo fatica da fuori con 1/8 dall’arco nel secondo quarto. Halilovic sigla il nono punto personale, con 4/6 al tiro, e chiude il primo tempo con il vantaggio di misura del Banco: il tabellone dice 32-33.





Menzione speciale per capitan Benji che ha giocato 20 minuti filando firmando un ottimo primo tempo. I tedeschi rientrano in campo dopo l’intervallo con il coltello tra i denti: due triple di Hume e il 2+1 di Fleming relegano la Dinamo a -7. Nonostante le difficoltà di falli, che costringono Markovic a usare Bibbins col contagocce, il Banco reagisce condotta da Halilovic e Benji e si riporta a contatto dal 41-35 al 47 pari con Bibbins in lunetta. Ma Bonn non si arrende e sferra l’attacco: complice l’assenza di Bibbins (con quattro falli) e quella di Halilovic, gli avversari piazzano un parziale di 10 punti con due bombe di Allegri che spacca la partita sul 57-47. Ci vuole parlare su coach Markovic a 90’’ dalla fine del terzo quarto. Tambone in lunetta prova ad accorciare ma la Dinamo è in blackout i tedeschi sono in fiducia e dilagano con un break finale di 17-1 e la terza frazione finisce 64-48. La Dinamo apre l’ultimo quarto con la voglia di combattere fino alla fine: due bombe di Tambone e il lay up di Bendzius, a quota 15, dimezza lo svantaggio di fine terzo quarto. Time out Bonn. Allegri e Fleming continuano a condurre i tedeschi, Bibbins e Halilovic riportano il -10. Diciasettesimo punto personale di Halilovic, onnipresente su entrambi i lati del campo, e la bomba numero quattro del capitano dicono 71-66. Il Banco c’è e coach Moors chiama minuto a 4’39’’ dalla fine. Il parziale dice 20-7 per i sassaresi. Una Dinamo in gas trova il floater di Halilovic che dice -3 dopo essere stati sotto di 16 lunghezze: Griesel firma il nuovo +5 e il quinto fallo di Halilovic confina il lungo, Mvp della partita fronte Dinamo, alla panchina a 3’ dalla fine. Bonn si riporta sul +9, gli isolani pagano l’extra sforzo della rimonta. Ad Antaly finisce , Bonn si qualifica alla regular season di Basketball Champions League mentre la Dinamo disputerà la Fiba Europe Cup.

Dopo un primo tempo equilibrato, la Dinamo Sassari cede a Bonn e perde la finale del turno di qualificazione per la Basketball Champions League. Il Banco subisce un terzo quarto stellare dei tedeschi che con un break di 20-1 spezzano il match e chiudono al 30’ avanti 64-48. Il Banco però tenta tutto per tutto e firma una super rimonta in avvio di ultimo quarto: parziale di 20-7 per i sardi che si riportano a un possesso di distanza ma non chiudono la rimonta. Gli uomini di Markovic cedono negli ultimi 2 minuti, con Bibbins con problemi di falli, in una serata no di Fobbs e Sokolowski, non bastano i 38 minuti di un monumentale Bendzius (21 pt, 5/8 da tre), un super Halilovic (19 pt, 7 rb, 9/12 al tiro) e l'extra lavoro di Tambone (10). La Dinamo cede a Bonn e si prepara allo start del campionato in agenda sabato alle 21 con Scafati: gli isolani disputeranno la Fiba Europe Cup.