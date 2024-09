Norris trionfa al GP di Singapore: dominio McLaren, Verstappen ancora leader

Norris, alla 6ª pole in F1, effettua una gran partenza e mantiene il 1° posto. Leclerc (partiva 9°) guadagna al via una posizione mentre Sainz ne perde 2 ed è 12° dietro la Racing Bulls di Tsunoda. Dopo 16 tornate Norris è a 10,6 s di vantaggio su Verstappen e continua a registrare giri veloci. Dal 18° giro in poi iniziano le soste ai box, con Hamilton che è il primo a fermarsi tra i big. Al 26° giro Norris è a 21,1 s sull'olandese. Quest'ultimo si ferma al 30° giro, rientrando momentaneamente 4° dietro Leclerc. Un giro dopo si ferma Norris, ma mantiene comunque il comando della gara davanti al compagno Piastri (fermatosi al 39° giro). Il 23enne australiano, dopo il pit, è 5° dietro alle Mercedes di Hamilton e Russell ma riesce comunque a superarle del tutto, conquistando il 3° posto finale. Leclerc era a un passo dal 4° posto, però non riesce a trovare uno spazio per superare Russell. Chiudono la Top Ten: 4° Russell, 5° Leclerc, 6° Hamilton, 7° Sainz, 8° Alonso (Aston Martin), 9° Hülkenberg (Haas) e 10° Perez (Red Bull). Il circus della F1 andrà in pausa per un mese. Il prossimo GP sarà sul circuito texano di Austin, domenica 20 ottobre.

Il circuito cittadino di Singapore è lungo 4.940 m, ha 19 curve e 4 zone DRS (la 4ª introdotta quest'anno). 62 i giri da percorrere. Vince Norris (McLaren) che taglia il traguardo con 20,9 s di vantaggio su Verstappen (Red Bull) e 41,8 s sul compagno di box Piastri, piazzatosi 3°. Le Ferrari, dopo il brutto Q3 del sabato, limitano a parer mio i danni chiudendo con la 5ª posizione di Leclerc (entrato ai box al 37° giro) e la 7ª di Sainz (che si ferma al 14°). Norris è 2° nella classifica piloti ed è a -52 punti dal leader Verstappen. Il mondiale è ancora aperto e mancano 6 gran premi al termine. Quasi tutti i piloti optano all'inizio per le gomme medie, tranne alcuni che montano soft e hard.