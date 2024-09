Falfala KQ e Sao Pedro trionfano alla World Winners Cup 2024 ad Alghero

La competizione, iniziata martedì scorso immediatamente dopo l'Europeo vinto nel maschile dal Portogallo e nel femminile dalla Polonia, ha visto la partecipazione di ben 34 formazioni tra squadre maschili e femminili. Una lunga e coinvolgente maratona di beach soccer di alto livello che ha richiamato un folto pubblico sugli spalti del lido San Giovanni di Alghero. Nella finale maschile, si sono affrontate le due squadre israeliane Rosh Haayin e Falfala KQ. La partita è stata combattuta fino al triplice fischio, terminando 4-3 in favore di Falfala KQ, che ha mantenuto il controllo del match portandosi sempre in vantaggio. Le squadre italiane maschili in gara, Naxos e Bologna, hanno chiuso rispettivamente al ventesimo e al diciannovesimo posto. La finale femminile ha visto le brasiliane del Sao Pedro trionfare sulle spagnole dell'Higicontrol Melilla, ma solo dopo i calci di rigore. Il match si è concluso sul 3-3 dopo i tempi regolamentari e supplementari, con le sudamericane bravissime ad agguantare il pareggio a pochi minuti dalla fine quando erano sotto 2-3. Non ha potuto essere presente alle finali il Presidente del Comitato Regionale Sardegna e Vicepresidente LND Gianni Cadoni, impegnato a Roma per l'Assemblea Nazionale elettiva. Grande soddisfazione è stata espressa per il successo delle due manifestazioni di beach soccer che hanno animato Alghero dal 10 settembre ad oggi. Al termine delle gare si sono svolte le premiazioni.





A consegnare i riconoscimenti sono stati il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer LND e Vicepresidente Vicario CR Sardegna Roberto Desini, il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, il Presidente del Consiglio Comunale di Alghero Mimmo Pirisi, l'Assessore Comunale ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris, il Vicepresidente di Beach Soccer Worldwide Gabino Renales e il Presidente del Comitato Nazionale di Beach Soccer della federazione spagnola Diego Martinez. Sono stati premiati come migliori giocatori Datinha (Falfala KQ) e Sara Tui (Higicontrol Melilla). Migliori portieri Eliott (Falfala KQ) e Leticia (Sao Pedro). Il titolo di capocannoniere è andato a Silvana (Sao Pedro) e Chicky (Pafos). Risultati, squadre e tabellini sono disponibili sul sito ufficiale www.beachsoccer.com. La World Winners Cup 2024 è stata organizzata dal Comitato Regionale FIGC LND Sardegna, in collaborazione con Beach Soccer Worldwide, patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero. La manifestazione è stata promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

La World Winners Cup 2024 di beach soccer ha incoronato i suoi campioni ad Alghero, con Falfala KQ che si è aggiudicata il titolo maschile e Sao Pedro quello femminile. Il Cagliari Beach Soccer, campione d'Italia allenato da mister Perra, ha conquistato un onorevole quarto posto al termine di un match combattuto contro le Red Ladies Devils. La partita si è conclusa sull'1-1 dopo i tempi supplementari, ma la formazione polacca, che annovera tra le sue fila molte giocatrici fresche vincitrici del titolo europeo con la Polonia, ha avuto la meglio ai calci di rigore, superando la squadra sarda per 3-2.