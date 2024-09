EXTRATIME MR SIMON. Cagliari Harakiri: l'Empoli vince con una rete per tempo

I toscani, in apertura di ripresa al 49’, raddoppiano con Sebastiano Esposito che, da fuori area, mette la palla in rete sorprendendo Scuffet per il 2-0. E il Cagliari? A mio avviso, non pervenuto. Squadra molle, senza idee. La formazione di Nicola non ha mai dato la sensazione di poter rientrare in partita. È una sconfitta pesante che aprirà diversi scenari in futuro. I sardi hanno subito ben sei reti in due gare consecutive in casa, un dato davvero preoccupante. Credo che tutti siano d’accordo sul fatto che la rosa non sia di categoria e penso che sia necessario intervenire il prima possibile, altrimenti questa squadra rischia di diventare la cenerentola del campionato. L’unica buona notizia è che siamo all'inizio della stagione e c’è tutto il tempo per rimediare. Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare.

Doveva essere la partita del riscatto per il Cagliari, invece sono arrivate amare conferme. Gli ospiti sono entrati in campo più decisi, con l’obiettivo di fare bottino pieno, e al 33’ è arrivata la prima disattenzione colossale dei rossoblù in area di rigore: Colombo, lasciato completamente solo, ha calciato indisturbato portando l’Empoli in vantaggio, chiudendo così la prima frazione. Nel secondo tempo, il copione non cambia.