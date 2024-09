L'opinione di Dambra: Cagliari-Empoli 0-2 - Delusione Cagliari, che disastro. Arrivano i fischi della "Domus"

Nella ripresa, entra Pavoletti al posto di Makoumbou, ma al 49' arriva il 2-0 per i toscani: cross di Pezzella dalla sinistra, Esposito calcia trovando la parata di Scuffet, ma sulla respinta segna dopo aver superato Luperto. Al 60' Viola e Azzi sostituiscono Luvumbo e Augello. Le poche occasioni del Cagliari sono state frutto di giocate individuali: al 72' Gaetano mette alto di poco sopra la traversa, e nel finale Pavoletti si fa bloccare un tiro da Vazquez. All'82', l'Empoli sfiora il tris con Esposito. Alla fine, scoppia il malcontento generale con i fischi nei confronti di tutto lo staff della società sarda. Serve una svolta e tanto lavoro per uscire da questo tunnel. Nel prossimo turno ci sarà la trasferta a Parma, lunedì 30 settembre alle 20.45.

Dopo 30 minuti senza emozioni e con un possesso palla sterile da parte dei rossoblù, l'Empoli sblocca il risultato al 33': Anjorin serve in verticale Colombo, che, tenuto in gioco da Makoumbou, insacca a tu per tu con Scuffet. Il centrocampo con Deiola, Makoumbou e Marin è stato inesistente: le punte non hanno mai ricevuto palloni giocabili e dovevano cercarsi la sfera da sole, risultando stanche ogni volta che tentavano una timida ripartenza.