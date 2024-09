Sardegna Endurance Festival 2024: numeri da record per l'evento equestre internazionale

Questo scenario unico ha contribuito alla scelta di Arborea come sede dell’evento da parte della Federazione Equestre Internazionale (FEI), che ha valutato il contesto ambientale e organizzativo con grande favore. L’Endurance, disciplina equestre radicata nei paesi del Golfo Persico, è una competizione che richiede una perfetta sinergia tra cavallo e cavaliere, entrambi impegnati in una prova di resistenza fisica e mentale. I percorsi, che possono variare dai 30 ai 160 chilometri, sono affrontati principalmente da cavalli di razza araba e angloaraba, selezionati per la loro resistenza e adattabilità. Ogni 30-35 chilometri, i cavalli vengono sottoposti ai “Vet Gate”, controlli veterinari che verificano i parametri vitali degli animali per garantire il loro benessere e la possibilità di proseguire la gara.





Il Sardegna Endurance Festival 2024 è organizzato dall’Horse Country Resort con il patrocinio della Federazione Equestre Internazionale, supportato da tre Ministeri italiani (Turismo, Ambiente e Agricoltura) e dalla Regione Sardegna, insieme alle Agenzie Forestas e Agris, i Comuni di Arborea e Terralba, il Coni e la Federazione Italiana Sport Equestri. Riccardo Giachino, titolare dell’Horse Country Resort, ha sottolineato il profondo legame tra la Sardegna e il mondo equestre: “In Sardegna, il rapporto tra uomo e cavallo è un binomio che accompagna la nostra storia da sempre. Oggi, celebriamo 50 anni di attività, continuando a far conoscere le bellezze della nostra terra attraverso gli sport equestri, con lo stesso spirito pionieristico che guidò mio padre Ettore negli anni ‘80". Il Sardegna Endurance Festival rappresenta dunque non solo una vetrina per il mondo equestre, ma un’occasione unica per valorizzare il territorio sardo, le sue tradizioni e il suo patrimonio naturale. Per ulteriori informazioni sul programma delle gare ed eventi, è possibile consultare il sito ufficiale: Sardegna Endurance Festival.

Arborea – Il Sardegna Endurance Festival 2024 è pronto a tagliare il nastro dal 26 al 29 settembre presso l’Horse Country Resort di Arborea, in un’edizione che si preannuncia da record. Con 138 atleti e 153 cavalli in rappresentanza di 29 nazioni, l’evento accoglierà i migliori cavalieri e cavalli d’Europa e del mondo, confermandosi come uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama internazionale dell’Endurance. Tra i paesi partecipanti figurano Arabia Saudita, Argentina, Bahrain, Belgio, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania e Italia, tra gli altri. Il 27 settembre, 16 nazioni si contenderanno il titolo del Campionato Europeo under 21 “FEI Endurance European Championship for Young Riders & Juniors”, mentre il 29 settembre, 23 nazioni gareggeranno per il “FEI Endurance World Championship for Young Horses”, dedicato ai cavalli giovani sotto gli otto anni. Il Sardegna Endurance Festival non è solo una sfida sportiva, ma anche un viaggio immerso nella natura incontaminata della costa occidentale sarda. Il tracciato di gara si snoderà per 120 chilometri attraverso i territori di Arborea e Terralba, passando per pinete, macchia mediterranea, zone umide e laghi, fino a lambire le dune di sabbia e le spiagge che conducono al borgo dei pescatori di Marceddì.