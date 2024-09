I pronostici di Mr. Simon per la 5ª giornata di Serie A

Siamo pronti per la quinta giornata del campionato di Serie A, e come sempre, ci sono sfide da analizzare attentamente per fare i pronostici più precisi. Ecco la TRIS consigliata da Mr. Simon.





Cagliari - Empoli

La partita di venerdì 20 settembre, alle 18:30, rappresenta un'importante sfida salvezza. Il Cagliari è alla ricerca della sua prima vittoria in campionato, mentre l’Empoli arriva con sei punti e senza sconfitte. Per questa partita, il pronostico suggerito è un pareggio (X), quotato a 3.30 su Bet365. Il risultato esatto previsto è 0-0, quotato a 8.00.





Fiorentina - Lazio

Domenica 22 settembre, ore 12:30, va in scena il Lunch Match. La Fiorentina ha ottenuto quattro punti negli ultimi tre incontri contro la Lazio, che ha un record notevole di gol segnati ai viola. Ci aspettiamo una partita aperta e imprevedibile, con un pronostico di pareggio (X) quotato a 3.40 e un risultato esatto previsto di 2-2, quotato a 15.00.





Inter - Milan

Il Derby della Madonnina, sempre atteso, si giocherà domenica 22 settembre alle 20:45. Negli ultimi 14 derby, l’Inter ha vinto 9 volte. Questa volta, ci aspettiamo una partita ricca di gol. Il pronostico è Over 2.5, quotato a 1.66, con un risultato esatto 2-2, quotato a 15.00.





In bocca al lupo a tutti gli appassionati di calcio, e ricordate: giocate responsabilmente!