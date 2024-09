Sport Francesca Secci torna in acqua per la Coppa del Mondo e i Campionati Italiani a San Teodoro

Dopo una stagione ricca di successi e medaglie, Francesca Secci, la pluricampionessa di nuoto paralimpico, è pronta a immergersi nuovamente nelle acque cristalline di San Teodoro per affrontare un'importante doppia sfida: la seconda edizione della Coppa del Mondo in acque libere e i Campionati Italiani, che si terranno il 21 settembre nella suggestiva cornice della spiaggia La Cinta. La nuotatrice selargina, seguita attentamente dal suo allenatore Alessandro Medda, si tufferà in una competizione internazionale contro avversarie di tutto il mondo, nella categoria S9, percorrendo 3000 metri. Tra le sue principali rivali ci sono la giovane italiana Margherita Sorini, che l'anno scorso l'ha battuta ai Campionati Italiani, la svedese Pernilla Lindberg, vincitrice della Coppa del Mondo 2023, e l'americana Winnett Taylor, argento della scorsa edizione.



Nonostante la stagione primaverile intensa, che l'ha portata a ridurre il numero di gare e prendersi una pausa più lunga del solito, Francesca ha ritrovato le forze per prepararsi al meglio a questa nuova avventura, alternando allenamenti in mare e in vasca. La nuotatrice ha infatti dichiarato: "Sono abbastanza soddisfatta di come è andata la preparazione. Mi alleno anche oggi, e poi subito dopo il lavoro si parte". Il suo percorso di preparazione è stato supportato anche dal gesto generoso dei suoi compagni di squadra della Sa.Spo., che hanno posticipato l'inizio dei loro allenamenti per permetterle di concentrarsi completamente su questo importante evento. Il festival sportivo inizierà con un'atmosfera festosa grazie alla musica dei Ladri di Carrozzelle, ma il giorno dopo, alle 10:05, si entrerà nel vivo della competizione. San Teodoro si prepara a ospitare una gara che vedrà coinvolti nuotatori provenienti da tutto il mondo, tranne che dall’Oceania, sottolineando ancora una volta il grande valore di questo appuntamento internazionale, sia per il nuoto che per il territorio della Sardegna.