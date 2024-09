Sport Le tigri del baseball Alghero pronte a ruggire nella nuova stagione agonistica

Dopo un anno ricco di soddisfazioni e successi, le Tigri Baseball Alghero sono pronte a riprendere l’attività agonistica con un entusiasmo rinnovato. Sabato 21 settembre, alle ore 16, presso il campo da baseball di via Tramontana n. 3, si terrà l’Open Day, evento inaugurale della nuova stagione, dedicato alle categorie Under 12 e Minibaseball. Questo evento rappresenta una grande opportunità non solo per i ragazzi che già praticano lo sport, ma anche per tutti coloro che sono curiosi di avvicinarsi al mondo del baseball.



L’invito è stato esteso ai bambini delle scuole cittadine di Alghero e Fertilia, così come agli appassionati e simpatizzanti di questo sport in continua crescita. L'Open Day non sarà soltanto un’occasione per provare il baseball, ma anche un momento di aggregazione. A conclusione dell’evento, infatti, sarà offerta una merenda ai ragazzi partecipanti e un aperitivo per i loro genitori, rendendo l’incontro non solo sportivo, ma anche conviviale. Il progetto Alghero, in collaborazione con l’ente CSSS, ha permesso alle Tigri Baseball di sviluppare una solida realtà sportiva che coinvolge sempre più giovani della città.



La passione per il baseball, un tempo considerato uno sport di nicchia, sta infatti contagiando sempre più studenti e insegnanti, trasformando il campo di via Tramontana in un centro vivo di sport e socialità. Le Tigri Baseball Alghero, dopo i successi della scorsa stagione, si confermano un pilastro della scena sportiva cittadina, pronte a coltivare nuovi talenti e a trasmettere ai più giovani i valori dello sport: impegno, divertimento e spirito di squadra. L’Open Day rappresenta il primo passo verso una stagione che si preannuncia avvincente, un’occasione imperdibile per i piccoli atleti che desiderano mettersi alla prova e per le famiglie che vogliono vivere da vicino il mondo del baseball. Un grazie particolare va a tutte le persone che condivideranno questo evento, contribuendo al successo di questa bella iniziativa.