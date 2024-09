Sport Rally Terra Sarda: La Gallura protagonista di un evento internazionale

Il Rally Terra Sarda è pronto a tornare sotto i riflettori del motorsport internazionale. Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, la Gallura sarà il teatro di una competizione di altissimo livello, con ben settantadue chilometri di asfalto suddivisi in dodici prove speciali. L’evento, organizzato dal team Porto Cervo Racing, rappresenta l’ultima tappa delle TER Series e della Coppa Rally di Zona 10, nonché la conclusiva del TER Historic.



Numeri importanti accompagnano questa edizione, con iscrizioni aperte fino al 25 settembre per le vetture moderne e fino al 30 settembre per le storiche. Mauro Atzei, presidente di Porto Cervo Racing, ha sottolineato il legame tra sport, territorio e partner, evidenziando il valore dell'evento che, oltre all'aspetto agonistico, punta a valorizzare le bellezze della Gallura, come il Lago Liscia e il monumentale olivastro millenario. Il percorso prevede tappe suggestive, come la Sant’Antonio di Gallura - Valkarana, che offre uno spettacolare tragitto tra le montagne e il lago, e la storica prova di Tempio Pausania - Nuraghe Maiore, un omaggio al patrimonio culturale sardo e un invito a non mollare, come sottolineato dal nome dedicato al compianto Tommy Rossi. La domenica sarà caratterizzata dalla spettacolare tappa Aglientu - Stazzi di Gallura, che nei suoi dodici chilometri promette adrenalina e panorami mozzafiato. Il tutto culminerà con la prova finale a Porto Cervo, dove la bellezza della Costa Smeralda farà da cornice al gran finale. L'evento, oltre a portare una significativa visibilità alla regione, mette in primo piano la tradizione e il rispetto per il territorio, con un forte legame tra sport e cultura locale.