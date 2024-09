"De Amicis ragazzi – 1° Torneo dell’inclusione e della legalità": il 21 settembre a Cagliari il calcio per l'integrazione

Il torneo prevede semifinali, una partita per il terzo e quarto posto e una finale per decretare il vincitore. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, non è solo un evento sportivo, ma un’opportunità per promuovere l’inclusione sociale, soprattutto per i ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà economica e residenti in aree a rischio di emarginazione. Al termine del torneo, ogni squadra riceverà un voucher che consentirà a un giovane atleta di praticare sport gratuitamente per tre mesi. Il Circolo De Amicis, da anni impegnato nel promuovere la cultura dello sport, mira a utilizzare il calcio non solo per il divertimento, ma anche per incoraggiare il dialogo e l’integrazione tra giovani di diversa estrazione sociale, culturale e religiosa.

CAGLIARI – Il 21 settembre, il campo sportivo comunale di Mulinu Becciu ospiterà il primo "Torneo dell’inclusione e della legalità", un quadrangolare di calcio giovanile organizzato dall'ASD Circolo Culturale De Amicis di Cagliari. L'iniziativa punta a promuovere i valori dello sport come strumento di inclusione sociale, legalità, amicizia e rispetto reciproco. Le squadre coinvolte saranno il Calcio Pirri, il Calcio Capoterra, La Palma Monte Urpinu e l’Himalaya Calcio Selargius, che si sfideranno a partire dalle ore 15:30.