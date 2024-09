Sport Alghero, la capitale del Beach Soccer: dopo gli Europei, ora i Mondiali per club

Il sole splende ancora sulla sabbia di Alghero, che non ha intenzione di abbassare il sipario sul grande spettacolo del beach soccer. Dopo le emozioni vissute durante gli Europei appena conclusi, con il Portogallo trionfante nella finale maschile contro un’Italia che ha ceduto il titolo vinto lo scorso anno, e la Polonia incoronata regina nella competizione femminile, il campo è ora pronto per accogliere la World Winners Cup.



Da oggi, martedì 17 settembre, fino al 22 settembre, l'Arena del Lido San Giovanni vedrà sfidarsi 34 squadre, provenienti da tutto il mondo, per contendersi il titolo mondiale per club. Saranno sei i gironi maschili e due quelli femminili, e tra i protagonisti italiani ci saranno il Naxos e il Bologna nel maschile, mentre nel femminile riflettori puntati sul Cagliari Beach Soccer, fresco campione d’Italia. Alle 16:45 di oggi, saranno proprio le ragazze del Beach Soccer Cagliari a scendere in campo, pronte a portare avanti il successo iridato.



La squadra vanta una rosa di tutto rispetto, con molte giocatrici azzurre che hanno sposato il progetto rossoblù. Tra loro spiccano due fresche campionesse europee polacche, Paulina Bednarska, premiata come miglior giocatrice dell'Europeo, e Kamila Komisarczyk, che rafforzano un team già molto competitivo. La World Winners Cup è organizzata dal Comitato Regionale FIGC LND Sardegna, in collaborazione con Beach Soccer Worldwide, e patrocinata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero. L’ingresso alle gare sarà gratuito, fino ad esaurimento posti, garantendo al pubblico la possibilità di vivere in prima fila le emozioni di questa spettacolare disciplina. Alghero conferma così il suo ruolo centrale nello scenario internazionale del beach soccer, continuando a essere una delle sedi più apprezzate per grandi eventi sportivi che, oltre a regalare spettacolo, promuovono il territorio e attirano migliaia di visitatori.