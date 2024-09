Capitan Mereu regala i primi tre punti: L'Alghero inizia alla grande in Eccellenza

Nella ripresa, l’Alghero entra in campo con un piglio diverso. Al minuto 69, arriva il vantaggio: punizione di Mereu che piove in area come una promessa, la tocca Sini, ma anche un difensore del Calangianus ci mette lo zampino. La palla, come in un sogno per i tifosi algheresi, rotola in rete. 1-0. E si sente il boato di chi ha fatto chilometri per seguire la propria squadra. Il Calangianus però non ci sta e al 76’ trova il pareggio con una mezza girata di destro di Demurtas, che lascia Gobbi senza scampo.





Il pubblico di casa ci crede, ma è qui che arriva il colpo da maestro, la giocata che separa i campioni dagli altri. Minuto 92: calcio d’angolo per l’Alghero. Il solito Mereu si avvicina alla bandierina. Alza lo sguardo, sa cosa fare. E lo fa. Una traiettoria perfetta, una magia direttamente da calcio d’angolo che si insacca nel sette. Un gol da cineteca, come quello realizzato in Coppa contro il Li Punti. L’arbitro fischia la fine, e l’Alghero torna a casa con i primi tre punti della stagione. Una vittoria che non solo dà morale, ma conferma quanto questa squadra possa dire la sua in questo campionato. E domenica prossima, al "Mariotti", arriva l’Ossese, una delle squadre più temute dell’Eccellenza. I tifosi già pregustano il debutto casalingo, e c’è solo una certezza: con capitan Mereu, l’Alghero è pronta a fare la storia.

C’è un uomo, un capitano, che sa come decidere una partita. Stefano Mereu, con la fascia al braccio e il cuore in campo, ha messo il sigillo su un esordio che l'Alghero non dimenticherà tanto facilmente. Al “Signora Chiara” di Calangianus, nella prima giornata del campionato di Eccellenza 2024/25, i giallorossi hanno strappato una vittoria sofferta ma meritata, battendo i padroni di casa per 2-1. E chi se non Mereu poteva essere l’eroe della giornata? Primo tempo? Equilibrato. Il copione sembra quello di una partita che si decide a centrocampo, con i portieri quasi spettatori non paganti. Ma il vero spettacolo era solo rimandato.