L'Italia del beach soccer crolla in finale: Portogallo campione d'Europa

La squadra azzurra, schierata con Giordani, Josep, Genovali, Remedi e Casapieri, non riesce a prendere il controllo del match e subisce il terzo colpo da Giordania. Il primo tempo si chiude sullo 0-3, con un'Italia troppo passiva di fronte a un Portogallo impeccabile. La ripresa vede un'Italia più aggressiva. Al 9’ Genovali e Fazzini provano a riaprire la partita, ma Pedro Mano, il portiere portoghese, è insuperabile. Fazzini colpisce anche un palo su punizione, ma il parziale rimane invariato. Gli azzurri spingono, ma i tentativi si infrangono su una difesa portoghese solida e ben organizzata. L’ultima frazione inizia con un errore fatale di Casapieri, che regala il quarto gol a Be Martins.





Il Portogallo, ormai padrone del campo, chiude definitivamente i giochi con Brilhante, che segna il quinto gol con una parabola perfetta. Solo all'ultimo minuto Zurlo riesce a segnare il gol della bandiera con una splendida rovesciata. Il CT Del Duca, nonostante la sconfitta, ha lodato i suoi: "Siamo fra le migliori d’Europa meritatamente, ma rincorrere una squadra come il Portogallo è difficile. I ragazzi ci hanno provato, ma oggi era la loro giornata." Anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha voluto sottolineare il percorso positivo degli azzurri: "È stato un grande Europeo, nonostante la sconfitta. L'Italia è nell’élite del beach soccer europeo."

L’Italia del beach soccer perde nettamente la finale dell'Europeo ad Alghero, domenica 15 settembre, contro un Portogallo straripante, che si impone per 5-1. Gli azzurri, chiamati a difendere il titolo conquistato l'anno scorso, sono apparsi spenti, incapaci di opporsi a una formazione lusitana in stato di grazia, trascinata da Be Martins. La partita comincia male per gli uomini di Del Duca, subito colpiti al 9' da Be Martins, autore di un sinistro perfetto che si infila nell'incrocio dei pali. L'Italia prova a reagire, ma subisce il secondo gol con una prodezza di Lourenço.