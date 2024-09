Como-Bologna 2-2: il Como domina, ma il Bologna rimonta nei minuti finali

Al 53', il Como ha trovato il raddoppio con Cutrone, servito in verticale dopo un'ottima azione. La rete è stata convalidata solo dopo circa 10 minuti di interruzione dovuta a problemi di connessione tra l'arbitro e il VAR. Dal 65', il Bologna ha iniziato a farsi vedere con una girata debole di Fabbian su assist di Posch, mentre al 71' Pobega ha colpito il palo dalla distanza, con Audero battuto. I felsinei hanno preso fiducia e, 5 minuti dopo, hanno riaperto la gara con un gol di Castro. Nei 9 minuti di recupero, al 90+1', il neo-entrato Iling-Junior ha siglato il definitivo 2-2 con un bellissimo sinistro a giro sul secondo palo, battendo Audero.

Nel primo anticipo della 4^ giornata di Serie A 2024/2025, il Como di Cesc Fabregas debutta in casa al "Sinigaglia" con un pareggio 2-2 contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Entrambe le squadre restano ancora a secco di vittorie. Il Como ha dominato la gara per circa 65 minuti, sfiorando diverse volte il terzo gol. I lariani sono passati in vantaggio già al 5', grazie a un cross basso di Cutrone che ha indotto Casale all'autorete. Il Bologna, nel primo tempo, ha creato poche occasioni pericolose, tranne al 18' con una conclusione di Orsolini. Il Como ha avuto due chance al 32' e al 39' con Cutrone, ma senza concretizzare: prima ha trovato la chiusura di Casale in angolo, poi ha sbagliato con un pallonetto che è terminato fuori di poco. All'intervallo, Italiano ha sostituito Aebischer con Fabbian.