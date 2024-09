Remedi Incontenibile: Tripletta e Italia in Finale degli europei di beach soccer! Spagna Ko 4-3 al supplementare, ora il Portogallo per il titolo





Con la Spagna ridotta in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Chiky, l’Italia gestisce senza problemi gli ultimi secondi, conquistando così la finale. Domani, gli Azzurri sfideranno il Portogallo, dominatore del beach soccer europeo con 8 titoli, per cercare di confermare il titolo conquistato nel 2023. Una partita che si preannuncia storica, con l’Italia che proverà a compiere l’impresa e portare a casa il suo quarto trofeo continentale. La finale sarà trasmessa in diretta su Vivo Azzurro TV alle ore 18.

Gli Azzurri del beach soccer conquistano l’accesso alla finale europea dopo una semifinale al cardiopalma contro la Spagna, conclusasi ai tempi supplementari con un 4-3. Grande protagonista della serata Alessandro Remedi, autore di una tripletta decisiva che ha permesso all’Italia di vincere una sfida ricca di emozioni. La partita inizia con la Spagna in vantaggio al 5’ grazie a un tiro del portiere Pablo, deviato da Genovali. Ma gli Azzurri non si fanno attendere: Remedi pareggia subito e, pochi minuti dopo, trasforma un calcio di punizione per il 2-1. Nel secondo tempo la Spagna risponde, portandosi sul 2-2 con Suli Batis, ma l’Italia torna avanti grazie al tap-in di Fazzini. Quando la vittoria sembra ormai vicina, gli spagnoli trovano ancora il pareggio a soli 45 secondi dalla fine, mandando la partita ai supplementari. Nel tempo supplementare, Remedi si dimostra ancora una volta determinante, segnando il gol della vittoria e completando la sua tripletta.