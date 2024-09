Il Coghinas si prepara al debutto in campionato contro il Luogosanto

Entrambe le squadre non nascondono le ambizioni: l'obiettivo dichiarato sono i play-off. Il Coghinas, dopo una partenza in salita con una sconfitta nella prima gara ufficiale, ha saputo reagire mostrando carattere e determinazione. La dirigenza, nel frattempo, ha lavorato per arricchire la rosa con innesti mirati. Tra i volti nuovi spicca l'attaccante Lamine Doukar, proveniente dallo Stintino, dove nella scorsa stagione ha realizzato la bellezza di 34 reti. Un bomber di razza, con esperienze anche in Serie D con il Latte Dolce, pronto a fare la differenza. Domenica si comincia a fare sul serio.





Il campionato entra nel vivo e la stagione 2024/2025 promette emozioni e sfide avvincenti. Il Coghinas è chiamato a confermare le buone impressioni lasciate in Coppa e a dare battaglia per conquistare i primi punti pesanti. Il pubblico di casa è pronto a sostenere la squadra, in un appuntamento che potrebbe già dire molto sulle ambizioni di entrambe le formazioni.

Santa Maria Coghinas, 13 settembre 2024 – C'è fermento al Comunale di Santa Maria Coghinas. Dopo aver strappato il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Castelsardo, al termine di una sfida decisa ai calci di rigore, il Coghinas è pronto a tuffarsi nella nuova stagione del campionato di Promozione. Domenica 15 settembre, alle ore 16:00, i ragazzi di mister Congiu affronteranno il Luogosanto, formazione che ha iniziato col piede giusto superando nettamente l'Arzachena nel turno di Coppa.