Fantacalcio 2024/25: consigli per schierare la migliore formazione di giornata

Controllate attentamente il rendimento dei vostri giocatori prima di schierarli in campo. Ricordate che i vostri attaccanti, prima o poi, si troveranno di fronte al vostro portiere titolare, e se non fate attenzione rischiate di vanificare i bonus. Se dopo tre giornate di campionato vi trovate ultimi o in bassa classifica, sappiate che state commettendo qualche errore. Non è sfortuna; vi assicuro che c'è qualcosa da correggere. Al termine di ogni giornata, date un voto alla vostra squadra, analizzate bene le prestazioni dei vostri giocatori. Se avete vinto la partita contro il vostro avversario, fate l'analisi della vittoria; evitate di passare direttamente alla sfida successiva. Se non lo farete, ve ne pentirete. In attesa del mercato di riparazione, iniziate a portarvi avanti. Gli outsider si presenteranno a gennaio per rinnovare la vostra rosa, e se sarete attenti spenderete i fantacrediti rimasti nel modo migliore.

È probabile che abbiate già concluso l'asta del fantacalcio per formare la vostra rosa ideale. Il mercato estivo si è chiuso e se ne riparlerà a gennaio con la sessione di riparazione, a meno che non facciate parte di una lega con mercato libero, evenienza piuttosto rara. Un consiglio spassionato: impostate il modulo di gioco a voi più congeniale e cambiatelo solo in caso di emergenza, come infortuni o squalifiche. Permettetemi di suggerirvi una cosa: fate la vostra formazione in modo sacro. Non lasciate nulla al caso.