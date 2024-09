I pronostici di MR SIMON per la quarta giornata di Serie A

Domenica 15 settembre alle 18:00, il Cagliari affronta il Napoli alla Sardegna Arena, con l'arbitro La Penna a dirigere l'incontro. Entrambe le squadre, guidate da tecnici dal carattere forte, adottano moduli di gioco simili. Il Cagliari ha pareggiato sei delle ultime nove partite casalinghe e ha vinto solo una volta nelle ultime 26 gare di Serie A. Il Napoli, dal canto suo, ha un buon record in Sardegna con sei vittorie nelle ultime otto trasferte. Tuttavia, il rientro dalla sosta potrebbe riservare sorprese. Il pronostico è per un pareggio, con la quota del segno X a 3.75. Il risultato esatto proposto è un 1-1, quotato a 7.00. Lunedì 16 settembre alle 20:45, la Lazio ospita il Verona allo Stadio Olimpico, sotto la direzione dell'arbitro Zufferi. Questa partita chiuderà la quarta giornata di campionato. Il Verona è in cerca di punti salvezza e affronta una trasferta storicamente difficile, avendo vinto solo una volta in 16 incontri all'Olimpico. Nonostante ciò, tre degli ultimi cinque scontri diretti sono terminati in parità. Il pronostico suggerisce un over 1.5, con una quota a 1.33. Il risultato esatto ipotizzato è un 2-1 a favore della Lazio, quotato a 8.50. Buona fortuna agli appassionati di calcio e ai lettori della Gazzetta Sarda. Ricordate sempre di giocare in modo responsabile.

La pausa per gli impegni della Nazionale è ormai alle spalle e il Campionato di Serie A riprende con la quarta giornata, pronta a regalare emozioni e, forse, qualche sorpresa. Storicamente, le soste possono portare a risultati inaspettati, e per questo motivo MR SIMON ha selezionato per voi una tris di partite, analizzate con attenzione. Sabato 14 settembre alle 20:45, il Milan ospiterà il Venezia a San Siro, sotto la direzione dell'arbitro Di Marco. I rossoneri, dopo un avvio di campionato non esaltante, cercano di ritrovare la vittoria contro i lagunari, che hanno sconfitto il Milan solo una volta nel lontano 1942. La squadra ha bisogno dei tre punti per risalire la classifica e allontanarsi dalle zone pericolose. Il pronostico vede favorito il Milan, con una quota per la vittoria casalinga a 1.30 su bet365. Il risultato esatto suggerito è un 1-0 per i padroni di casa, quotato a 8.50.