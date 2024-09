Sport Europei di beach soccer: l'Italia vola in semifinale battendo 5-2 la Repubblica Ceca

L'Italia del beach soccer approda alle semifinali degli Europei in corso al Lido San Giovanni di Alghero, dopo aver sconfitto per 5-2 la Repubblica Ceca in una partita dove il forte vento di maestrale ha influenzato non poco il gioco. Nonostante le difficili condizioni atmosferiche, gli azzurri hanno dimostrato una netta superiorità, assicurandosi una vittoria mai realmente in discussione. La squadra italiana ha dominato la prima parte dell'incontro, mettendo in luce una manovra efficace e concreta. Nella seconda metà, però, la Repubblica Ceca ha mostrato maggiore grinta, riuscendo a segnare due gol e rendendo la sfida più combattuta. "Era fondamentale ottenere la vittoria e l'abbiamo fatto con determinazione, nonostante le difficoltà causate dal vento", ha commentato Giordani, protagonista assoluto con una tripletta.



Le altre reti azzurre portano la firma di Alla e Sciacca. Con questo successo, l'Italia si prepara ad affrontare la Spagna nella semifinale che si terrà oggi, 14 settembre, alle ore 18. Una sfida dal sapore particolare, considerando che le due nazionali si sono già incontrate nella finale dello scorso anno. "La Spagna è un avversario ostico, ma siamo pronti a dare il massimo per raggiungere la finale", ha dichiarato il tecnico azzurro al termine della partita. Negli altri quarti di finale, la Bielorussia ha avuto la meglio sull'Estonia con un secco 3-0, mentre il Portogallo ha travolto la Svizzera con un impressionante 11-4. La Spagna ha dovuto faticare più del previsto per superare la Polonia, vincendo di misura per 3-2. Oggi tornerà in campo anche la nazionale femminile italiana, che alle ore 16:45 affronterà la Polonia in semifinale. Le azzurre sono determinate a seguire l'esempio dei colleghi maschi e puntano a conquistare un posto nella finale del torneo.