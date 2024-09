Euro Beach Soccer 2024: L’Italia brilla sotto la pioggia di Alghero, Azzurre in Semifinale!

Sul campo, l’Italia femminile continua a stupire. Dopo aver sconfitto la Repubblica Ceca con un netto 7-0 all’esordio, le ragazze allenate da Del Duca hanno superato di misura l’Ucraina, con un gol spettacolare di Naticchioni al 7° minuto. L’Italia ha gestito con autorità il vantaggio, respingendo con decisione ogni tentativo delle ucraine, comprese alcune pericolose incursioni come quella di Vypasniak, il cui tiro ha colpito la traversa. Il risultato finale di 1-0 regala alle Azzurre la semifinale e un’altra giornata di gloria. Nel pomeriggio di oggi, alle 16:45, le Azzurre chiuderanno il girone contro il Portogallo, cercando di confermare l'ottimo stato di forma in vista della fase decisiva del torneo. Diverso l'epilogo per la nazionale maschile, che ha concluso il girone con una sconfitta per 4-1 contro una Spagna più cinica. I ragazzi di Del Duca hanno retto bene nelle prime due frazioni di gioco, arrivando all’intervallo sull'1-1, ma nell'ultima parte della partita la furia spagnola ha prevalso. Errori difensivi e la qualità tecnica degli avversari hanno fatto la differenza, con le reti di Ardil, Suli Batis e Arias a sancire il trionfo iberico.





Nonostante la sconfitta, gli Azzurri hanno già in tasca la qualificazione ai quarti, dove domani affronteranno la Repubblica Ceca, un avversario alla portata per cercare il passaggio alle semifinali. La fase finale di questo Europeo di beach soccer sta regalando grande spettacolo ad Alghero, città che, sebbene raffreddata dal clima, ha visto un flusso continuo di appassionati sugli spalti dell’arena. Con una capienza di 1.200 posti, il pubblico sta rispondendo calorosamente, con ingressi gratuiti fino a esaurimento. La manifestazione, che si concluderà il 15 settembre, è organizzata dal Comitato Regionale FIGC LND Sardegna in collaborazione con Beach Soccer Worldwide e sostenuta dal Comune di Alghero e dalla Regione Autonoma della Sardegna. Le giornate decisive sono ormai alle porte e l’Italia del beach soccer, sia maschile che femminile, ha tutte le carte in regola per puntare al bersaglio grosso in questa edizione 2024.

La terza giornata della Euro Beach Soccer League Superfinal 2024 ha confermato l'Italia come protagonista assoluta, con le squadre Azzurre – maschile e femminile – che si sono guadagnate l'accesso alla fase a eliminazione diretta. Alghero, nonostante il meteo inclemente, ha visto la nazionale femminile ottenere una preziosa vittoria contro l’Ucraina, mentre quella maschile ha incassato una sconfitta indolore contro la Spagna, già qualificata.