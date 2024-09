EBSL Superfinal Alghero: Italia ai quarti di finale

È stato proprio Sciacca a firmare la rete della vittoria, mantenendo così vive le speranze degli Azzurri di difendere il titolo. Oggi 12 settembre, l'Italia affronterà la Spagna, in un match che si preannuncia infuocato, considerando che lo scorso anno fu proprio l'Italia a sconfiggere gli spagnoli in finale. Parallelamente, anche le Azzurre continuano a brillare dopo una convincente vittoria per 7-0 contro la Repubblica Ceca, con la prossima sfida contro l’Ucraina programmata per oggi, 12 settembre. L’evento, patrocinato dalla Regione Sardegna e organizzato dalla FIGC LND Sardegna, proseguirà fino al 15 settembre con ingresso gratuito per i tifosi, rendendo Alghero la capitale europea del beach soccer per questa settimana.

