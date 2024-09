Qualificazioni Coppa d'Africa 2025: Il Senegal batte il Burundi 1-0 e vola in testa al gruppo F





La prima occasione da gol è arrivata al 23' con un sinistro di Sadio Mané, ma il giovane portiere Nkurunziza, classe 2004, ha compiuto un intervento decisivo. Dopo due minuti di recupero, le squadre sono andate al riposo sullo 0-0. Nella ripresa, i "Leoni della Teranga" sono subito pericolosi con Jackson, che al 46' spreca un'occasione a porta vuota. Al 63', il Burundi si rende pericoloso con un pallonetto di Girumugisha, che tenta di sorprendere Mendy, ma la palla finisce alta. Il gol decisivo è arrivato al 71' su calcio di rigore, trasformato da Ismaila Sarr, che ha spiazzato Nkurunziza con freddezza. Il Senegal ha avuto altre due opportunità per chiudere la partita, ma né Ndiaye al 76', né Diallo all'83' sono riusciti a concretizzare. Dopo 5 minuti di recupero, l'arbitro ha fischiato la fine: il Senegal vince 1-0 e si porta temporaneamente in testa al gruppo. Domani sera, il Burkina Faso affronterà il Malawi per completare la giornata del girone.

Nella seconda giornata del girone F delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2025, il Senegal, guidato dal CT Aliou Cissé, ha ottenuto una sofferta vittoria per 1-0 contro il Burundi, portandosi momentaneamente al comando del girone. La selezione senegalese, reduce dal pareggio contro il Burkina Faso, ha dovuto faticare per avere la meglio su un solido Burundi. Il primo tempo è stato privo di grandi emozioni. Nei primi 15 minuti, il Senegal ha faticato a trovare ritmo e creare gioco contro un Burundi ben organizzato.