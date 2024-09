Il Coghinas avanza in coppa Italia dopo i calci di rigore

Il raddoppio non si fa attendere: al 30°, Radovanovic trafigge nuovamente la difesa del Castelsardo con una splendida conclusione, portando il risultato sul 2-0. Il Castelsardo, però, non ha mai mollato la presa. Nel secondo tempo, quando mancavano solo 10 minuti alla fine, un calcio di rigore concesso ai padroni di casa riapre la partita. Palmas, con freddezza, spiazza il portiere e accorcia le distanze: 2-1, lo stesso punteggio dell'andata, ma questa volta a favore del Coghinas.





Con l'equilibrio ristabilito, si arriva ai calci di rigore, dove il Coghinas mostra maggiore sangue freddo e chiude la lotteria dei penalty con un 3-2, sigillando la qualificazione. Una vittoria che sa di impresa per i ragazzi di mister Giordani, che ora possono sognare in grande in questa Coppa Italia.

S.M. Coghinas, 9 Settembre 2024 – Impresa memorabile per il Coghinas, che stacca il biglietto per il prossimo turno di Coppa Italia al termine di una partita al cardiopalma contro il Castelsardo, risolta soltanto ai calci di rigore. In un Comunale di Castelsardo sferzato da pioggia e vento, il Coghinas ha subito messo le cose in chiaro. Dopo appena 5 minuti, è Matteucci a sbloccare il match, portando gli ospiti in vantaggio con un preciso colpo sottoporta.