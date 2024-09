L'Alghero cala il poker in casa - Ai quarti affronterà l'Ossese

All’intervallo si abbatte un violento acquazzone che influisce in qualche modo sul gioco delle due squadre nella ripresa. Al 4’ l’Alghero trova comunque il terzo gol con Sini, bravo a sfruttare una mischia in area. All’8’ però il Li Punti accorcia le distanze con un grande gol di Fabio Oggiano. Al 20’ Mereu vicinissimo al poker con una punizione che si stampa sulla traversa ma il capitano trova comunque la gioia del gol al 27’ a modo direttamente su calcio d’angolo con una delle sue traiettorie magiche. Nel finale il neo entrato Oli colpisce il palo ma è il Li Punti ad andare ancora una volta a segno con Dieni, seppure in pieno recupero. L’Alghero ribalta il risultato dell’andata e vola alla fase successiva, in programma a ottobre. Ai Quarti se la vedrà con l’Ossese, detentrice del trofeo. Ora però testa al campionato: domenica debutto sul campo del Calangianus.

Debutto casalingo migliore non poteva esserci per l’Alghero che batte 4-2 il Li Punti al “Pino Cuccureddu” e strappa il pass per la fase successiva di Coppa Italia. I giallorossi iniziano subito forte: al 7’ bel filtrante di Gamarra per Mula che con un preciso rasoterra supera Lopez. Tre minuti dopo il Li Punti crea scompiglio in area algherese con Oggiano ma Piga e la difesa algherese si salvano. Ancora Oggiano pericoloso poco dopo con un bel tiro dal limite, poi intorno alla mezzora è Baraye a rendersi pericoloso con un potente rasoterra che attraversa lo specchio della porta senza che nessun compagno trovi la deviazione vincente. È il preludio al raddoppio che arriva al 35’: cross di Spanu dalla corsia sinistra e Marco Carboni di testa batte il portiere sassarese.