Campionati Mondiali Juniores di Nuoto in Acque Libere: Italia brilla alla seconda giornata

La seconda giornata dei Campionati Mondiali Juniores di Nuoto in Acque Libere, svoltisi ad Alghero dal 5 all'8 settembre 2024, è stata all'insegna dello spettacolo e dei successi italiani, con il sole che ha reso ancora più affascinante il contesto della spiaggia di Mugoni. Sotto un cielo più clemente rispetto al giorno precedente, bagnanti e spettatori occasionali si sono ritrovati a godere delle gare e a incitare con entusiasmo i giovani atleti, testimoniando l'unicità del contesto naturale e dei fondali immacolati.





L'Italia ha celebrato altre due medaglie importanti: nella 7,5 km maschile, Davide Grossi ha conquistato un argento per un soffio, battuto solo dal turco Emir Albayrak in una gara combattuta fino all'ultimo istante. Nella 5 km femminile, invece, Mahila Spennato ha ottenuto uno splendido bronzo, dietro l'ungherese Anna Bartalos e l'americana Brinkleigh Hansen, autrice di una prova dominante.





La competizione ha visto alternarsi atleti di diverse categorie, dai quattordici ai diciassette anni, con le prime gare sulla distanza dei 5 km per i più giovani e successivamente la 7,5 km per i più grandi. Il bilancio per l'Italfondo è decisamente positivo, con un totale di quattro medaglie in due giorni, grazie anche agli argenti di Chiara Sanzullo e ai bronzi di Vincenzo Caso nella giornata inaugurale.





Oltre ai risultati sportivi, la manifestazione ha brillato anche per l'impeccabile organizzazione firmata Alguer Sport, sotto la supervisione della FIN nazionale e regionale. L'evento, che si sta rivelando un successo sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, fa ben sperare per i prossimi appuntamenti, tra cui i Campionati Paralimpici che si terranno a San Teodoro il 21 e 22 settembre.





Il presidente della FIN Sardegna, Danilo Russu, ha elogiato sia l'organizzazione che gli atleti, sottolineando come la Sardegna, grazie al suo clima favorevole, offra le condizioni ideali per ospitare eventi di questa portata. Ha inoltre invitato i giovani nuotatori sardi a prendere esempio dai loro coetanei e a impegnarsi con passione per raggiungere traguardi importanti.





Dettaglio delle gare

5 km maschile

Il tedesco Jonas Lieschke ha dominato la gara con un tempo di 59'42"1, lasciandosi alle spalle l'ungherese Balint Kreisz e il greco Konstantinos Chourdakis. L'italiano Gaetano Tammaro ha chiuso con un ottimo sesto posto, mentre Gabriele Aloisi ha terminato sedicesimo, pagando la fatica nel finale.





5 km femminile

Gara combattuta tra Mahila Spennato, Anna Bartalos e Brinkleigh Hansen, che si sono distaccate subito dal gruppo. Hansen ha avuto la meglio con un tempo di 1h03'05"3, seguita da Bartalos e Spennato, che ha conquistato il bronzo con 1h03'14"8, un risultato eccellente che ha emozionato anche gli spettatori.





7,5 km maschile

La gara ha visto un serrato confronto tra Emir Albayrak, Davide Grossi e Atakan Ercan, con il turco che si è imposto per pochi centesimi. Grossi, con un tempo di 1h18'34"4, ha sfiorato l'oro, mentre Ercan ha completato il podio.





7,5 km femminile

La statunitense Claire Weinstein ha dominato la competizione, chiudendo in 1h25'43"3, seguita dalla spagnola Pena Martinez e dall'ungherese Napsugar Nagy. L'italiana Ludovica Terlizzi si è classificata sesta con un ottimo tempo di 1h25'56"1, mentre Viola Giraudo ha concluso ottava.





I risultati delle prime due giornate

1^ giornata:





10 km maschile: Vincenzo Caso (bronzo)

10 km femminile: Chiara Sanzullo (argento)

2^ giornata:





5 km maschile: Jonas Lieschke (oro), Gaetano Tammaro (sesto)

5 km femminile: Brinkleigh Hansen (oro), Mahila Spennato (bronzo)

7,5 km maschile: Emir Albayrak (oro), Davide Grossi (argento)

7,5 km femminile: Claire Weinstein (oro), Ludovica Terlizzi (sesta)

Le competizioni proseguiranno con la 3 km Knockout Sprint e le staffette miste nella giornata di domenica, con l'Italia pronta a cercare altre medaglie in questo emozionante mondiale giovanile.