RisiKo! Club Sardegna sbarca al Sardinia Nexus di Sassari: Il ritorno del gioco di strategia più amato

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, si svolgerà il 17° Torneo di RisiKo!, con due gare consecutive a somma punti, seguite dalle premiazioni. Il torneo attirerà partecipanti non solo da Sassari e dintorni, ma anche da Cagliari, Quartu e Macomer.





Questo appuntamento segna l’inizio di una serie di eventi per il RisiKo! Club Sardegna, con altri tre tornei già in programma per settembre: 1° settembre, 14° Torneo Open al Diverland di Quartu Sant'Elena, con giochi d'acqua e due partite a somma punti. 4 settembre, 15° Campionato a Quartu, con 12 appuntamenti settimanali fino a dicembre. 29 settembre, 16° Torneo Open a San Bartolomeo durante il 19° Festival Letterario & Solidale, con premiazioni serali.





L’attività del club non si limita ai tornei locali: il RisiKo! Club Sardegna è parte integrante della scena nazionale, con eventi trasmessi in diretta su RisiKo! TV, il canale dedicato al gioco, che di recente ha trasmesso la finale del 10° Campionato, vinta da Agostino Uselli. La diretta, con il commento di esperti come Marcello Comba e Mirco Manfio, ha mostrato come il mondo di RisiKo! continui a crescere e a coinvolgere sempre più appassionati. Con un calendario fitto e un crescente interesse per il gioco, il RisiKo! Club Sardegna si conferma come uno dei punti di riferimento per gli amanti della strategia da tavolo, pronto a regalare emozioni e sfide ai giocatori di tutte le età.

Il RisiKo! Club Sardegna di Quartu Sant'Elena torna in grande stile dopo la pausa estiva, con un appuntamento imperdibile al Sardinia Nexus di Sassari, uno degli eventi più importanti della Sardegna per giochi e cosplay. Domenica 8 settembre, presso la Promocamera di Sassari, si terrà una giornata dedicata agli appassionati del celebre gioco di strategia da tavolo RisiKo!, che promette di richiamare giocatori da tutta l’isola. La giornata sarà ricca di appuntamenti: dalle 10 alle 14, la rinomata SKuola di RisiKo! offrirà sessioni formative per neofiti e appassionati, spiegando le regole e le strategie principali del gioco.