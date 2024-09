World Beach Soccer Cup 2024: Alghero pronta ad accogliere i campioni del beach soccer

Alghero, che già l’anno scorso ha ospitato gli Europei di Beach Soccer, dove l’Italia ha trionfato battendo la Spagna nella finale con un emozionante 5-4 nella cornice del Summerbeach Village, si prepara a replicare il successo. Quest'anno, l'Italia, campione in carica, dovrà difendere il suo titolo contro squadre agguerrite come Spagna, Germania e altre nazionali di alto livello. L’evento non sarà limitato alle squadre nazionali maschili; infatti, ci sarà anche un’importante presenza di squadre femminili e club provenienti da tutto il mondo, offrendo uno spettacolo sportivo di altissimo livello. Gli incontri si terranno con ingresso libero, dando così l'opportunità a tutti gli appassionati di assistere a partite mozzafiato, direttamente sulla sabbia della splendida cittadina catalana. Le partite saranno visibili anche online in diretta streaming su beachsoccertv.com?

La World Beach Soccer Cup 2024 si svolgerà ad Alghero, lungo il lungomare San Giovanni, dal 10 al 22 settembre. Questo importante evento vedrà la partecipazione di squadre provenienti da tutto il mondo, confermando ancora una volta il prestigio internazionale della competizione.