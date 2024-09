Strabiliante bronzo di Luca Mazzone nella prova in linea di Handbike!

Al riferimento dei 14,2 km il tempo di Garrote è di 26:31, 14 secondi di ritardo per il francese e 2:12 di ritardo per Luca Mazzone. Gli altri asono tutti decisamente più staccati. Dopo 45:30 Jouanny rientra su Garrote per poi superarlo e passare davanti, e lasciargli anche un margine di ritardo, a mezzo giro dal termine lo spagnolo perde la cannuccia e non può più idratarsi. All’arrivo arriva per primo, in solitaria, il francese Jouanny con 1:20:18, seguito a 22” di ritardo dallo spagnolo Garrote, che ha probabilmente pagato la fatica dell’attacco dal primo colpo di manovella. Luca Mazzone conquista la medaglia di bronzo, dopo un iniziale momento in cui si pensava che l’atleta neozelandese l’avesse superato

Circuito di tre giri di 14,2 km ciascuno, al via già i primi movimenti con l’attacco di Garrote, subito inseguito dagli altri paratleti. Garrote, in testa inseguito da Jouanny a sua volta inseguito da Luca Mazzone, gli altri sono più attardati dietro. L’israeliano Hasdai si ferma dopo 7 minuti per problema forse meccanico, ripartirà ma dovrà recuperare. Garrote ha preso già un margine superiore ai 30 secondi, quindi all’inseguimento il francese e dietro di lui l’azzurro Mazzone.