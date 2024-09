Quarto posto che vale tantissimo per Francesca Porcellato nell'handbike su strada: lottando contro le categorie con disabilità inferiore

Francesca Porcellato rientra dopo 46:00 sulle altre inseguitrici, 6 atlete che inseguono, mentre la Parker ha un vantaggio notevole e nella salita finale fastica non poco mentre dietro sono in spinta. Parker arriva prima e prende l’oro, dietro ancora in corsa fanno selezione, Porcellato riesce a rimanere nelle prime tre dopo l’olandese e la tedesca che si giocano argento e bronzo, Porcellato rientra sulle due a 55:20, volata per la medaglia, vinta dall’olandese Jansen e la tedesca Zeyen- Giles, quarto posto di Francesca Porcellato, che però ha lottato con atlete di categoria con disabilità inferiore.

A differenza degli uomini le donne partono compatte, anche se i distacchi si creano comunque, a tirare in testa al gruppo l’australiana Parker. L’austriaca si è incastrata con l’’handbike della Porcellato, perderanno probabilmente del tempo. L’austriaca la neozelandese e la tedesca poi vanno via insieme inseguite dalla Porcellato, mentre la Parker ha preso ormai del margine. Dopo 42:00 le inseguitrici rientrano sulla inseguitrice principale mentre la Parker vola verso l'oro.