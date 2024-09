Sport Matteo Betti soccombe in finale al cinese Sun nel fioretto in carrozzina

Matteo Betti affronta Sun Gang nella gara valevole per la medaglia d’oro, partenza in affanno con il vantaggio iniziale di Sun, che si porta in breve a 7-1, poi il cartellino giallo per il cinese e la stoccata di Betti 7-2, subito Sun in stoccata e si va in pausa con il risultato di 8-2 a favore del cinese. Si va al secondo parziale che però il cinese archivia velocemente arrivando a 15-3 e vincendo l’oro. Matteo Betti argento paralimpico.