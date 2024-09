Alghero: Gli atleti Alguerunners ancora una volta testimonial di eventi e promozione della città

Come già nel 2023 quando per la Firenze Marathon, Salvatore (Barore) Nuvoli fu al centro della locandina promozionale dell’evento internazionale, tra i più partecipati in Italia ed in Europa. In Sardegna Salvatore Morittu, per la mezza maratona del Giudicato ad Oristano appare nella promozione dell’evento tra i testimonial di una delle gare tra le più importanti in campo regionale. La promozione degli eventi attraverso gli atleti è un legame ormai indissolubile. Le apparizioni degli atleti risultano essere un veicolo promozionale dell’evento, della società sportiva e della città. Quelli dello sport sono valori sani, largamente conosciuti e condivisi dalla società. Di conseguenza, l’eccellenza incarnata da uno sportivo è anche il perfetto biglietto da visita per la nostra città che cerca di guadagnare una posizione sempre più privilegiata verso la sostenibilità ecologica anche attraverso lo sport.

Sono sempre di più le manifestazioni che scelgono curiosamente come testimonial dei propri eventi, gli atleti di Alguerunners. La gloria sportiva non solo quella che permette di essere riconosciuti nelle classifiche, quella che permette di elevare il proprio status prestativo personale ma ora anche quella che permette la visibilità come testimonial. In un panorama mediatico sempre più frammentato e diviso in un'infinità di piattaforme, gli eventi sportivi, infatti, rappresentano un faro capace di attrarre l'attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo. Anche per gli atleti Alguerunners, ormai habitué del palcoscenico podistico, quest’anno a Basiano (Milano) per la RunXBasian, Maria Basili e Mario Morittu sono stati inseriti come testimonial dell’evento che si terrà domenica primo settembre.