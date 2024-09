Leclerc trionfa a Monza davanti alle McLaren, Sainz chiude quarto

Le soste ai box hanno iniziato a movimentare la gara dal 15° giro, con Norris che è rientrato in nona posizione ma ha subito sorpassato Ocon. Piastri, fermatosi al 17° giro, è tornato in pista quarto, in attesa delle soste di Sainz e delle Red Bull. Ferrari ha brillato con una strategia a singola sosta, che ha permesso a Leclerc e Sainz di montare gomme dure rispettivamente al 15° e al 20° giro, percorrendo la parte restante della gara su questa mescola, nonostante l'usura evidente nel finale. Le Red Bull, solitamente dominanti, hanno deluso: Verstappen ha chiuso sesto, mentre Perez si è classificato ottavo. Leclerc ha gestito magistralmente le gomme dure, mantenendo un vantaggio di 10,6 secondi su Piastri a sette giri dalla fine.





Piastri, con gomme più fresche, ha cercato di recuperare, ma Leclerc ha resistito, tagliando il traguardo con 2,6 secondi di margine. Norris, nel frattempo, ha superato Sainz al 48° giro per assicurarsi il terzo posto. La gara si è conclusa con Leclerc primo, seguito da Piastri e Norris. Sainz ha chiuso quarto, seguito da Hamilton, Verstappen, Russell, Perez, Albon e Magnussen. Nonostante il sesto posto, Verstappen mantiene un vantaggio di 62 punti su Norris nella classifica piloti. Il prossimo appuntamento sarà tra due settimane sul circuito cittadino di Baku, in Azerbaijan.

Il Gran Premio d'Italia 2024 a Monza, sedicesima tappa della stagione, ha regalato emozioni e sorprese. Sul leggendario circuito, caratterizzato da 11 curve e due zone DRS, i piloti si sono sfidati lungo 53 giri, in una gara segnata da strategie e colpi di scena. Charles Leclerc ha portato la Ferrari alla vittoria, precedendo le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Nonostante Norris partisse dalla pole position, è stato rapidamente superato dal compagno di squadra Piastri alla Variante della Roggia, e poco dopo anche da Leclerc, che si è portato in seconda posizione. Un errore al via ha invece penalizzato George Russell su Mercedes, che, andando lungo in curva 1, ha danneggiato la sua vettura e perso la terza posizione ottenuta in qualifica, dovendo rientrare ai box al 12° giro per sostituire l'ala anteriore.