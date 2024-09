Sport Stupendo oro di Raimondi nei 100 metri stile libero

Parte subito forte Stefano Raimondi in corsia 6, alla virata cominciano a recuperare gli avversari, cercando il sorpasso gli australiani, ma Stefano Raimondi resiste e contrattacca, riuscendo a rimanere in testa fino al tocco della piastra: è oro con un tempo parziale ai 50m di 24.52 ed un tempo finale di 51.40. dietro di lui Crothers (argento) e Gallagher (bronzo). Buon tempo anche per Simone Barlaam che fa il record paralimpico per la sua classe (S9) con un tempo di 52.43 piazzandosi 5°.