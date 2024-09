L'opinione di Dambra, Lecce-Cagliari 1-0: Prima Battuta d'Arresto Stagionale per i Rossoblù

Al 26', un corner causato da un'ingenuità di Deiola porta al gol del Lecce: Krstovic insacca su assist di Gaspar mentre la difesa sarda rimane impassibile. I pugliesi sfiorano anche il raddoppio con Oudin su punizione e con Dorgu di testa. Al 45'+1, il Lecce resta in dieci uomini a causa dell'espulsione di Dorgu per un brutto fallo su Prati. Nella ripresa, Nicola inserisce Palomino e Lapadula per Zappa e Prati. Al 68', escono anche Azzi e Deiola per far posto a Felici e Viola, mentre all'82' Pavoletti sostituisce Piccoli. Nonostante l'uomo in più e un Lecce che si chiude in difesa sfruttando le ripartenze con Banda, i rossoblù non riescono a sfruttare le occasioni.





Al 53', Azzi impegna Falcone di testa, e all'84' Falcone si ripete su un tiro di Luvumbo. Cinque minuti dopo, Viola manca clamorosamente il pareggio colpendo la traversa da pochi passi. Questa sconfitta evidenzia le difficoltà che il Cagliari dovrà affrontare in questa stagione, in cui sarà necessario lottare con tenacia per mantenere la categoria. Tra due settimane, alla "Domus", arriverà il Napoli di Conte e Lukaku.

Al "Via Del Mare" di Lecce, il Cagliari subisce la sua prima sconfitta della stagione, perdendo 1-0 contro la squadra di Gotti nella terza giornata della Serie A 2023/2024. Nicola schiera lo stesso undici della partita contro il Como, ma la prestazione dei sardi si rivela deludente. Nel primo tempo, il Cagliari ha sofferto molto sotto gli attacchi del Lecce. Al 7', un errore di Mina nel retropassaggio ha permesso a Krstovic di trovarsi solo davanti a Scuffet: il portiere viene saltato, ma Luperto salva sulla linea. Il Cagliari risponde con due occasioni, una traversa di Luvumbo al 13' e un tiro di Piccoli che viene respinto dalla difesa pugliese.