Krstovic sveglia il Lecce: 1-0 a un Cagliari sfortunato (due traverse). Per Nicola è il 1° ko

Nel Lecce Gotti lancia dal primo minuto Oudin alle spalle dell’unica punta Krstovic. Come terzino destro agisce il nuovo acquisto Guilbert. Dall’altra parte il Cagliari schiera la solita difesa a tre guidata al centro da Mina. Sulle fasce Azzi a destra e Augello a sinistra. L’inizio è frizzante, entrambe le squadre provano a fare gioco. La grande occasione, dopo sette minuti, ce l’ha il Lecce: sciagurato passaggio indietro di Mina che trova Krstovic: il montenegrino perde l’attimo giusto e dopo aver saltato Scuffet si fa respingere il tiro a porta spalancata da Luperto. Poco dopo ci riprova Krstovic su cross di Banda: palla fuori. Anche il Cagliari si fa vedere davanti: Luvumbo è una furia e, dopo aver rubato la palla a Baschirotto, scarica in porta e prende la traversa. Ma è il Lecce a passare in vantaggio: cross dalla destra di Oudin, sponda di Gaspar e zampata vincente di Krstovic che si riscatta dall’errore precedente. Neanche il tempo di festeggiare che il Cagliari va vicinissimo al pareggio con Luvumbo, il cui sinistro finisce fuori di pochissimo alla destra di Falcone. La partita è piacevole, piena di capovolgimenti di fronte. Il Lecce va vicino al raddoppio con Oudin (punizione respinta da Scuffet) e con Gaspar, dopo azione da calcio d’angolo. Poi arriva l’espulsione di Dorgu dopo intervento del Var (Fabbri aveva dato il giallo) per un fallo a centrocampo su Prati.





ASSEDIO: nella ripresa il Cagliari, con l’ingresso di Lapadula e Palomino (al posto di Prati e Zappa), ovviamente cerca di spingere di più e il Lecce, con l’uomo in meno, è costretto a indietreggiare. I sardi hanno una grande occasione al 54’ con un colpo di testa di Azzi (su cross di Augello) ma Falcone fa un miracolo e respinge proprio sulla linea di porta. Il Lecce però qualche volta si rende pericoloso in contropiede, soprattutto grazie alla velocità di Banda: uno splendido tiro a giro dello zambiano finisce fuori di pochissimo. Ma è il Cagliari a tenere in mano il pallino del gioco: nel finale Luvumbo si trova a tu per tu con Falcone che però gli dice di no. Poi Viola prende la traversa con il sinistro: per il Cagliari non è serata. E il Via del Mare fa festa per i primi tre punti stagionali.

Si sblocca Krstovic, Falcone fa miracoli e il Lecce torna a vincere. I primi tre punti in campionato della squadra di Gotti arrivano contro il Cagliari alla fine di una partita (1-0) sofferta e piena di colpi di emozioni. I salentini sono rimasti in dieci alla fine del primo tempo per l’espulsione di Dorgu ma nella ripresa sono riusciti a stringere i denti e conservare il vantaggio firmato da Krstovic, ancora a segno contro il Cagliari dopo la rete dello scorso maggio alla Unipol Domus che di fatto regalò la salvezza. I sardi fanno la partita, soprattutto nel secondo tempo con la superiorità numerica, ma trovano sulla loro strada super Falcone che si esibisce in due interventi da campione su Azzi e Luvumbo e sono anche sfortunati con la traversa di Viola allo scadere (che si aggiunge a quella dello stesso Luvumbo nel primo tempo) ma tant’è: Nicola arriva alla sosta con soli due punti.