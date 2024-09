EXTRATIME di MR SIMON: Lecce-Cagliari 1-0

Il Lecce ha cercato di addormentare la partita, e dopo sei minuti di recupero, l'arbitro ha fischiato la fine, sancendo il primo successo dei giallorossi in questo campionato e la prima sconfitta per i rossoblù. I ragazzi di Nicola hanno dimostrato di essere sempre sul pezzo, ma la manovra offensiva è risultata ancora prevedibile e scontata. Nonostante i numerosi tentativi di pareggiare, la mancanza di concretezza e un grande Falcone hanno impedito ai rossoblù di ottenere un punto che sarebbe stato giusto. C’è bisogno di maggiore cattiveria in attacco. Vedere Luvumbo che mette palloni in area alla cieca nel finale non è il modo giusto di gestire queste situazioni. La punta del Cagliari deve maturare mentalmente e diventare più incisiva. Ora arriva la sosta per gli impegni della Nazionale, un’opportunità per assorbire questa sconfitta, a mio avviso immeritata, e prepararsi al meglio per il prossimo durissimo impegno contro il Napoli di Antonio Conte.

Trasferta amara per il Cagliari, che esce sconfitto di misura a Lecce, in una partita che ha visto i rossoblù lottare fino all'ultimo istante. Davide Nicola ha scelto di affidarsi al 3-5-2, con Piccoli e Luvumbo in attacco, mentre i giallorossi si sono schierati con un 4-2-3-1, con Krstovic unica punta. Ed è proprio Krstovic a segnare il gol decisivo al minuto 26, portando avanti i padroni di casa. La prima frazione si è conclusa con un episodio cruciale: l'espulsione di Dongu per un fallo su Prati al 46° minuto, decretata dal VAR. Nella ripresa, il Cagliari ha più volte sfiorato il pareggio, ma ha trovato sulla sua strada un Falcone in grande forma. Il portiere del Lecce si è rivelato uno dei migliori in campo, negando ai sardi un gol che sarebbe stato meritato.