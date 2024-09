Sport Carlotta Gilli fa il tris di medaglie conquistando anche l'argento!

Corsia 5 per Carlotta Gilli, una distanza che non è solita per lei, che predilige altre gare, ultima ad agganciare il blocco di partenza, parte immediatamente all’inseguimento della sua principale avversaria andando però della sua andatura, transita in seconda posizione nelle prime sette vasche, la statunitense Chambers non molla e nonostante l’inserimento di una gambata in più Gilli non riesce a recuperare e termina in argento! Chambers oro e bronzo per l’ucraina Stetsenko.