Fantacalcio 2024/25: Strategie e consigli per un’asta vincente

Mentre la nuova stagione di Serie A è ormai iniziata, i fantallenatori di tutta Italia si preparano alle aste per costruire le squadre che li accompagneranno fino a maggio. Il momento dell'asta è cruciale e le strategie variano molto tra le diverse leghe. Alcune preferiscono partire subito, già dalla prima giornata di campionato, mentre altre aspettano con pazienza la chiusura del mercato estivo per avere un quadro più completo. Tuttavia, una tendenza emergente è quella di approfittare della prima sosta, solitamente dopo la terza giornata, per fare un'asta più ragionata e senza fretta.





Se siete tra coloro che ancora non hanno creato la propria rosa, vi offro alcuni suggerimenti che potrebbero fare la differenza nel vostro fantacampionato.





Milinkovic-Savic (Torino, Portiere)

Iniziamo dalla porta: Vanja Milinkovic-Savic è una scelta solida per chi cerca un portiere affidabile senza spendere una fortuna. Il numero uno del Torino ha dimostrato di essere un ottimo pararigori e di essere difficile da superare. Per chi non vuole puntare sui top di prima fascia, Milinkovic-Savic rappresenta la scelta ideale: sicuro, economico e capace di regalare punti preziosi nelle partite più difficili.





Matteo Pessina (Monza, Centrocampista)

Passando alla difesa, un nome da non sottovalutare è Matteo Pessina. Giocatore chiave nel Monza, Pessina ha il “vizietto” del gol e raramente viene ammonito. La sua capacità di inserirsi su palla inattiva e la sua diligenza tattica lo rendono un centrocampista molto interessante per il fantacalcio. Investire su di lui potrebbe garantirvi non solo una presenza costante, ma anche bonus aggiuntivi grazie ai suoi gol.





Cristian Pulisic (Milan, Centrocampista)

Per chi cerca qualità e fantasia a centrocampo, Cristian Pulisic è il giocatore su cui puntare. Nonostante sia classificato come centrocampista, Pulisic gioca molto avanzato nel Milan e può garantire una quantità di bonus superiore alla media. La sua capacità di incidere tra le linee e di andare spesso al tiro lo rende un acquisto quasi obbligato per chi punta a vincere la propria lega.





Un consiglio extra: se siete alla ricerca di un jolly per la vostra rosa, fate un pensiero su Charles De Ketelaere dell’Atalanta. Il giovane belga potrebbe rivelarsi una delle sorprese del campionato, e avere un giocatore così versatile e in crescita potrebbe fare la differenza.





Leonardo Pavoletti (Cagliari, Attaccante)

Infine, non sottovalutate l'importanza di avere in rosa un attaccante come Leonardo Pavoletti. Il "Pavo" è un autentico rapinatore d'area, particolarmente letale nei minuti finali delle partite. Anche se potrebbe non partire sempre titolare, la sua capacità di segnare di testa e di farsi trovare pronto nei momenti decisivi lo rende una pedina fondamentale, soprattutto nelle partite bloccate.





Attenzione ai Ballottaggi

Un errore comune è puntare su giocatori che sembrano titolari ma che in realtà rischiano di finire ai margini della squadra. È il caso di Bremer della Juventus, pagato caro da molti fantallenatori, ma attualmente fuori dai radar del mister. Non fatevi ingannare dai nomi altisonanti: nel fantacalcio conta il rendimento continuo e affidabile.





Buona fortuna a tutti i fantallenatori per la nuova stagione. Ricordate, il successo nel fantacalcio è questione di strategia, pazienza e, ovviamente, un pizzico di fortuna. In bocca al lupo per le vostre aste e che vinca il migliore!