Gianluca Gaetano è del Cagliari. Prestito con obbligo di riscatto.

Il passaggio alla Cremonese per continuare a crescere: 86 partite, 17 gol, 11 assist, la promozione in A della squadra nella stagione 2021/22. Poi, rientrato alla base, la soddisfazione della prima rete in Serie A, nella vittoria di prestigio per 3-1 contro l’Inter, e soprattutto la conquista del titolo di Campione d’Italia 2022/23. Lascia il Napoli dopo aver totalizzato con i partenopei 31 gare tra Champions League, campionato e coppe nazionali. Ora l’inizio di un nuovo capitolo rossoblù, un’Isola pronta a riabbracciarlo: il Cagliari e Gaetano, un futuro di nuovi traguardi da raggiungere insieme.

Gianluca Gaetano si trasferisce dal Napoli in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al Club rossoblù sino al 30 giugno 2029. Classe 2000, arrivato al Cagliari in prestito lo scorso febbraio, Gaetano ha saputo conquistare in fretta compagni e tifosi. Sapienti qualità tecniche, senso del gol e fantasia, abbinate a dedizione alla causa, lotta e sacrificio: autore di 4 reti e 1 assist in 11 partite, è stato tra gli artefici del cambio di passo della squadra, dando il suo prezioso contributo al raggiungimento della permanenza nella massima serie. Già prima della sua esperienza in rossoblù, si era fatto largo a suon di prestazioni: 43 gol e 25 assist con la Primavera del Napoli, l’esordio in prima squadra a soli 18 anni.