Il Coghinas pronto al debutto stagionale: sfida in Coppa Italia contro il Castelsardo

L'avversario di turno, il Castelsardo, arriva con il morale alle stelle grazie al ripescaggio in Promozione, nonostante la sconfitta nella semifinale play-off contro il Bono. Sarà una sfida tra due formazioni desiderose di dimostrare il proprio valore in vista del campionato che prenderà il via il 15 settembre.





Paolo Congiu, tecnico del Coghinas, non nasconde la sua consapevolezza delle difficoltà che attendono la sua squadra: «Domenica si parte con la prima partita ufficiale, il derby di Coppa Italia contro il Castelsardo, una squadra che, dopo il recente salto di categoria, arriverà con grande entusiasmo. Sono ben allenati e hanno giocatori capaci di fare la differenza contro chiunque, quindi mi aspetto una gara molto difficile». Congiu sottolinea che la preparazione è ancora in corso, con inevitabili carichi di lavoro che si faranno sentire durante la partita. Tuttavia, è fiducioso nel massimo impegno dei suoi giocatori, pronti a dare il meglio fin dall'inizio: «Siamo ancora in piena preparazione, e i carichi di lavoro di queste settimane si faranno sicuramente sentire. Ma questo è normale in questo periodo per tutte le squadre. Sono certo che i ragazzi daranno il massimo per fare bene già da domenica». Guardando avanti, Congiu prevede un campionato equilibrato, consapevole delle sfide che attendono il Coghinas: «Mi aspetto un campionato molto equilibrato, conosco bene molte delle squadre e degli allenatori, e posso garantire che nessuno avrà vita facile. Il nostro obiettivo è migliorare il 5º posto dello scorso anno, ma non sarà facile: ci sono molte squadre forti che si sono rinforzate». Il derby contro il Castelsardo sarà dunque il primo banco di prova per una stagione che si preannuncia intensa e combattuta. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra, con la speranza di vedere il Coghinas protagonista in questa nuova avventura. La parola ora passa al campo, dove impegno, determinazione e spirito di squadra saranno gli ingredienti chiave per una stagione di successo.

L'attesa è finita: la stagione calcistica 2024/25 è alle porte, e il Coghinas si prepara a scendere in campo per il primo impegno ufficiale. Domenica alle 17:00, sul terreno di gioco di Santa Maria Coghinas, la squadra guidata dal tecnico Paolo Congiu affronterà il Castelsardo in un derby di Coppa Italia che promette emozioni forti. Dopo una preparazione estiva intensa, durante la quale i rossoblù hanno affrontato squadre di categorie superiori come il Tempio e l'Ilva Maddalena, è arrivato il momento di fare sul serio.