Pronostici Serie A: I Consigli di MR SIMON per la Terza Giornata

La terza giornata del campionato di Serie A è ormai alle porte, e con essa arrivano le prime sfide decisive prima della pausa per gli impegni della Nazionale Italiana. Come di consueto, MR SIMON ha selezionato tre partite che promettono emozioni e, naturalmente, occasioni per scommettere con saggezza. Ecco i suoi pronostici, pensati per ridurre al minimo le variabili con la classica modalità 1X2.





Lecce vs Cagliari (sabato 31 agosto, ore 18.30) Arbitro: Sign. Marcenaro





La sfida tra Lecce e Cagliari è sempre ricca di insidie. Negli ultimi quattro confronti, le due squadre si sono divise la posta, e l’ultimo successo dei sardi a Via Del Mare risale addirittura al 2011. Per questa partita, MR SIMON propone il segno X, quotato a 3.20 (bet365), un'opzione interessante visto l’equilibrio delle ultime sfide. Inoltre, il risultato esatto consigliato è un combattuto 2-2, quotato a 17.00, per chi cerca una giocata ad alto rischio ma potenzialmente molto remunerativa.





Lazio vs Milan (sabato 31 agosto, ore 20.45) Arbitro: Sign. Massa





Il secondo big match del sabato vedrà la Lazio affrontare il Milan. I rossoneri non sono partiti al meglio in questa stagione, al contrario dei biancocelesti che hanno mostrato una buona forma. Nonostante il Milan abbia vinto l’ultima trasferta contro la Lazio, MR SIMON suggerisce di puntare sul segno 1, quotato a 2.87, prevedendo che la squadra di Fonseca possa avere la meglio. Per chi desidera scommettere su un risultato esatto, il 3-1 per la Lazio, quotato a 21.00, potrebbe essere un’opzione intrigante.





Juventus vs Roma (domenica 1 settembre, ore 20.45) Arbitro: Sign. Guida





La partita più attesa della giornata è senza dubbio Juventus contro Roma. I bianconeri sono partiti alla grande, con due vittorie nelle prime due gare, e si presentano come favoriti. La Roma, storicamente, fatica contro la Juve, subendo gol in 21 trasferte consecutive. MR SIMON consiglia il segno 1, quotato a 1.75, con un occhio al risultato esatto 2-0 per la Juventus, quotato a 8.00, ideale per chi cerca una scommessa sicura ma con un buon ritorno.





MR SIMON augura a tutti gli appassionati di calcio e ai lettori della Gazzetta Sarda un buon campionato. Come sempre, vi invita a scommettere in modo responsabile, godendovi lo spettacolo del calcio con la giusta moderazione. Buona fortuna e che la terza giornata di Serie A sia ricca di emozioni!