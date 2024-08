Alghero, Summerbea...Chess: Delogu e Carta conquistano la quarta tappa al Summerbeach Village

Nella categoria adulti, Luca Delogu di Sassari ha conquistato il primo posto, seguito da Luca Buffoni e Sebastiano Paulesu, che hanno completato il podio con prestazioni solide. Delogu, con le sue vittorie, ha mostrato una grande capacità strategica, prevalendo in una giornata di sfide intense.





Tra i ragazzi, Cosimo Carta di Alghero è salito sul gradino più alto del podio, superando Leonardo Cocco di Porto Torres, secondo classificato, e Emilia Buffoni, che ha ottenuto il terzo posto. La competizione tra i giovani è stata altrettanto combattuta, con partite decise solo dopo lunghe riflessioni. La classifica generale provvisoria vede Sergio Ricca di Alghero al comando tra gli adulti, seguito da Sebastiano Paulesu e Giancarlo Della Porta. T





Cosimo Carta guida la classifica generale, con Giulio Doppio e Nathan Marras che completano il podio provvisorio. L’ultima e decisiva tappa del torneo si terrà giovedì 5 settembre, e sarà determinante per la classifica finale, che prenderà in considerazione i migliori quattro risultati ottenuti nelle cinque tappe totali. La tensione è alta, con tutti i partecipanti pronti a dare il massimo per concludere il torneo al meglio.

Giovedì 29 agosto, il Summerbeach Village di Alghero ha ospitato la quarta e penultima tappa del torneo di scacchi sulla spiaggia, il Summerbea...Chess. L’evento, tenutosi al Lido San Giovanni, ha visto una partecipazione numerosa e un pubblico attento, segno dell’interesse crescente per questa iniziativa che unisce competizione e relax estivo.