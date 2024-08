Formula 1 2024: La Williams licenzia Sargeant, Colapinto al volante dal GP di Monza

Colapinto, nato in Argentina il 27 maggio 2003 e con cittadinanza italiana, prenderà il posto di Sargeant a partire dal prossimo GP di Monza, affiancando Alexander Albon fino alla fine della stagione. Colapinto non è un volto completamente nuovo nel paddock di F1: ha già partecipato alla prima sessione di libere del GP di Silverstone quest’anno. La sua carriera è stata finora costellata di successi in diverse categorie: dalla Formula Renault nel 2020, alla Formula Regional nel 2021, fino alla Formula 3 nel 2022-2023, dove ha conquistato quattro vittorie. Nel 2024, ha fatto il suo debutto in Formula 2 con il team MP Motorsport, ottenendo un successo a Imola e due podi nelle feature race di Barcellona e Austria.





Con il suo ingresso, Colapinto diventa il primo pilota argentino a correre in F1 dai tempi di Gastón Mazzacane, che guidò una Prost nel 2001. Il team principal della Williams, James Vowles, ha commentato la decisione con queste parole: "Sostituire un pilota a metà stagione non è mai facile, ma riteniamo che questa scelta offra alla Williams la migliore occasione per competere per i punti nel resto dell'anno." Con l’arrivo di Colapinto, la Williams spera di dare una svolta a una stagione finora difficile, puntando su un giovane talento che ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Ora, l'attenzione si sposta su Monza, dove Colapinto avrà l’opportunità di dimostrare il suo valore al volante di una F1.

È ufficiale: la Williams ha deciso di licenziare Logan Sargeant dopo il disastroso crash nella terza sessione di prove libere a Zandvoort. Un incidente che ha segnato il destino del pilota americano, classe 2000, che lascia la Formula 1 dopo 37 gare e un solo punto ottenuto nel GP di Austin del 2023, anno del suo debutto nella massima categoria. Per la sua sostituzione, il team ha valutato diverse opzioni, tra cui Mick Schumacher e Liam Lawson, giovane promessa della Red Bull. Alla fine, la scelta è ricaduta su Franco Colapinto, un nome già noto in casa Williams grazie alla sua appartenenza alla Williams Driver Academy dal gennaio 2023.