Fumata bianca: Gaetano resta al Cagliari, accordo raggiunto per il prestito con diritto di riscatto

Restano solo da limare alcuni dettagli, ma tutto lascia presagire che già da domani il giocatore possa sottoporsi alle visite mediche di rito per poi mettere nero su bianco e tornare a disposizione di Mister Nicola. Una notizia che accende l’entusiasmo tra i tifosi del Cagliari, ansiosi di rivedere in campo un giocatore che nella scorsa stagione ha dimostrato di essere un vero valore aggiunto per la squadra sarda.





Gaetano, con le sue qualità tecniche e la sua visione di gioco, ha saputo conquistare il cuore dei sostenitori rossoblù, e la sua permanenza rappresenta un tassello fondamentale per le ambizioni del Cagliari in questa stagione. Ora non resta che attendere l’ufficialità e il suo ritorno sul campo, pronto a far sognare nuovamente il pubblico sardo.

Il Cagliari e Gaetano Gianluca Gaetano hanno trovato l’intesa: il fantasista vestirà la maglia rossoblù anche per la prossima stagione. Dopo settimane di trattative, le parti hanno finalmente raggiunto l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro.