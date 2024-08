Weekend di fuoco al SummerBeach Village: Emozioni e vittorie alla Mastercoffee Cup!

Nel torneo Silver, la competizione è stata accesa fino all'ultimo punto. Le coppie si sono sfidate senza risparmiarsi, ma alla fine, la determinazione ha premiato Matteo Ungaro e Sara Zimbaldi. La coppia ha trionfato su Riccardo ed Eleonora Camerada, dimostrando che con la voglia di vincere e una forte intesa in campo, tutto è possibile. La loro vittoria è stata il culmine di una serie di partite combattute, dove ogni punto è stato conquistato con sudore e fatica. La finale del torneo Gold ha regalato momenti di puro spettacolo.





Raffaele D’Elia e Carla Canali sono riusciti a imporsi su Andrea Lai e Alexandra Safryghin in una partita che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo scambio. La tensione era palpabile, con entrambe le coppie che hanno messo in campo tecnica, resistenza e una passione straordinaria per il beach volley. Alla fine, D’Elia e Canali hanno conquistato il titolo, portando a casa una vittoria meritata in una delle finali più emozionanti del circuito. Mentre i riflettori sono puntati sui vincitori, non possiamo dimenticare tutti i partecipanti che hanno reso questo torneo misto un vero spettacolo di sport, passione e divertimento.





Ogni giocatore ha portato sul campo il meglio di sé, contribuendo a creare un'atmosfera di sana competizione e amicizia. E ora, tutti gli occhi sono puntati sulla prossima settimana, quando si terrà la finale del circuito King and Queen of SummerBeach! Sarà un evento da non perdere, che concluderà in grande stile una stagione estiva ricca di emozioni. Non dimenticare di scorrere fino alla fine per vedere le facce sorridenti e abbronzate dei protagonisti del SummerBeach Village!

Il SummerBeach Village ha vissuto un fine settimana indimenticabile con la tappa della Mastercoffee Cup, parte del circuito King and Queen of SummerBeach! I campi di beach volley al Lido San Giovanni sono stati teatro di scontri epici, tra sudore, sabbia e una grinta contagiosa, offrendo uno spettacolo sportivo che ha tenuto tutti col fiato sospeso.