Sardegna Endurance Festival 2024: Un appuntamento imperdibile

A sostenere l’iniziativa non ci sono solo gli appassionati e i praticanti di questo nobile sport, ma anche la Federazione Equestre Internazionale e ben tre Ministeri italiani: Turismo, Ambiente e Sicurezza Energetica, Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste. E non è finita qui. Anche la Regione Autonoma della Sardegna, l’Agenzia Forestas, i Comuni di Arborea e Terralba, il CONI nazionale e la Federazione Italiana Sport Equestri si sono uniti al coro di sostenitori, confermando la rilevanza di questo appuntamento. L’endurance equestre non è per i deboli di cuore. Si tratta di una disciplina che mette alla prova la resistenza e la capacità di strategia di cavallo e cavaliere. In Sardegna, come nei paesi del Golfo Persico, l’endurance è più di uno sport: è una tradizione, un legame profondo con la storia e la cultura del territorio. Percorsi che possono superare i 160 chilometri non sono semplici gare, ma vere e proprie prove di forza, dove la gestione delle risorse diventa cruciale.





E quest’anno, i partecipanti si confronteranno su un tracciato di 120 chilometri, che attraversa i suggestivi territori di Arborea e Terralba, tra pinete, zone umide e il pittoresco borgo di Marceddì. La Sardegna non si limita a ospitare un evento di portata mondiale; si prepara a diventare il cuore pulsante degli sport equestri italiani. E questo Sardegna Endurance Festival non sarà solo un momento di grande sport, ma anche un’occasione per celebrare la bellezza e la tradizione di un’isola che, nonostante tutto, continua a sorprendere. L’attesa per questo appuntamento è ormai palpabile.





Il Festival si inserisce in un calendario di eventi che culminerà con la Fieracavalli di Verona, la 126ª edizione, dove i migliori puledri selezionati tra fine agosto e inizio settembre all’Horse Country Resort potranno dimostrare il loro valore. Il Sardegna Endurance Festival 2024 sarà un evento memorabile, un’occasione per tutti gli appassionati di vivere il meglio dell’endurance equestre in uno scenario incantevole. Ma, soprattutto, sarà una celebrazione della resistenza, della forza e della passione, valori che in Sardegna sono sempre stati di casa.

Il Sardegna Endurance Festival 2024 è alle porte, e già si respira l’aria elettrizzante di un evento che si preannuncia straordinario. Dal 26 al 29 settembre, l’Horse Country Resort di Arborea si trasformerà nel teatro di uno spettacolo unico, attirando i migliori team equestri internazionali. Non stiamo parlando di un evento qualsiasi, ma del FEI Endurance European Championship for Young Riders & Juniors e del FEI Endurance World Championship for Young Horses. Questi sono i Mondiali, e l’Italia, con la Sardegna in prima linea, si prepara ad accogliere il gotha dell’endurance equestre. L’organizzazione di questo evento non è cosa da poco.